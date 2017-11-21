«Здравствуй, папа, Новый год! 2»: Рецензия Киноафиши

«Идеальные» отцы

После того как Брэд все-таки стал полноправным отцом семейства, а Дастин нашел новую семью, они принимают решение провести Рождество вместе. Ради этого отцы семейств даже зарывают топор войны, который все еще возникает из-за разных взглядов на воспитание детей, и стараются общаться за счет «кровопролитно» достигнутого нейтралитета. Но праздник оказывается под угрозой, т.к. в гости приезжают дедушки, один из которых мачо-интриган, а второй - эмоциональная подушка безопасности. Вместе они снимают огромный дом для создания по-настоящему рождественского настроения. У каждого из дедушек свой подход к воспитанию и общению с детьми и их семьями, но даже кажущиеся идеальными отношения между поколениями могут дать трещину, а старые обиды и разногласия способны превратить каникулы в кромешный ад.

Кадр из фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2»

С первых же кадров «Здравствуй, папа, Новый год! 2» напоминает прошлогоднюю праздничную комедию «Почему он?» с Джеймсом Франко и Брайаном Крэнстоном. В особенности юмором, руганью и отношениями отцов и детей. «Исправляющийся» Марк Уолберг, у которого на этот раз у самого проблемы с приемной дочерью, прямо вылитый главный негодяй-подросток из только что отгремевшего «Оно», который и хотел бы быть другим, но что выросло, то выросло. А семейные взаимоотношения и неприязнь близких связывает «Здравствуй, папа, Новый год! 2» с трилогией «Знакомство с родителями».

Кадр из фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2»

Без лучших шуток оригинальной картины и без появления Джоны Сины авторы просто не могли обойтись, как и без красивой проходки модели Алессандры Амброзио. Охота, первая влюбленность, пьянство, омела, религия, игра в снежки и катание на надувных санях, разводы, юношеский максимализм и детские травмы - все здесь перемешалось с праздничным настроением, украшением елки и обязательными подарками, а также с сидением на коленках у Санта-Клауса и загадыванием желаний, которые обязательно должны исполниться в следующем году.

Кадр из фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2»

Мэл Гибсон здесь будто совершил прыжок из прошлого – ведь это его же герой из фильма «Чего хотят женщины» до того, как стал слышать мысли женщин. А заигрывание с бензопилой будоражит почти так же, как и стенания Брюса Кэмпбелла в уже культовом сериале «Эш против зловещих мертвецов». Финальная же часть – просто дань уважения киноискусству. Во-первых, все происходит в кинотеатре, где герои успевают поиздеваться над Лиамом Нисоном и его успехом в боевиках. Во-вторых, в какой-то момент все превращается в «Туман» Стивена Кинга, когда никто не может выйти из замкнутого пространства. А дальше – начинается просто индийское кино, т.к. все поют и танцуют.

Кадр из фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2»

Картина «Здравствуй, папа, Новый год! 2» - редкий случай, когда продолжение выходит лучше и удачнее оригинальной картины. Во многом благодаря участию Гибсона и Джона Литгоу, которые берут на себя в проекте основную функцию юмора и морализаторства. Хотя юмора ниже пояса все-таки хватает, да и ситуаций, притянутых за уши, тоже. Но, судя по сборам, зрителей в скором времени ждет третья часть истории о семьях, которые тесно связаны друг с другом вопреки всему. В ней гостями должны стать и другие родственники, например бабушки, которые как минимум заткнут за пояс дедушек и оторвутся со своими взглядами на воспитание и отношения. Главное то, что кино действительно создает нужное настроение, напоминая, что пора бы уже начинать заморачиваться над подарками и наконец-таки уделить семье должное внимание.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 23 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Здравствуй, папа, Новый год! 2»