«В эфире»: Рецензия Киноафиши

Элвис Куни (Мэл Гибсон) работает ведущим на радио – у него свое популярное ночное шоу. В один из эфиров герой принимает очередной звонок от слушателя. Но оказывается, что с Элвисом связался не просто случайный человек, а маньяк, угрожающий убить его жену и дочь, которых он взял в заложники. Чтобы спасти близких, радиоведущему придется сыграть в опасную игру и раскрыть все свои страшные тайны в прямом эфире.

«В эфире» снял молодой режиссер Ромуальд Буланжер («На связи»). За основу для нового фильма он взял свою короткометражку «Разговор». «В эфире» представляет собой остросюжетный триллер, в котором маньяк заставляет радиоведущего Элвиса играть по своим правилам и признаться во всех смертных грехах многомиллионной аудитории. Лицо убийцы мы увидим только ближе к финалу, а от его голоса, который звучит в прямом эфире, бегут мурашки. Фильм с каждой минутой становится все напряженнее и безумнее и как будто намеренно испытывает вас на прочность.

В эфире

Времени на то, чтобы спасти жену и дочь, у радиоведущего остается все меньше, и этот панический страх, помноженный на клаустрофобию (действие происходит в офисном здании, выходы из которого увешаны взрывными устройствами), передается зрителю, заставляя его нервно ерзать в кресле в ожидании очередного «сюрприза» от маньяка. Впрочем, в фильме нашлось место не только для лайт-версии «Пилы», отсылок к известным триллерам про серийных убийц и «Темному рыцарю», но и для актуальных тем.

«В эфире» – кино, которое не только обращается к культуре отмены, но и показывает, пусть и в гиперболизированной форме, что границы дозволенного у каждого человека свои, поэтому нужно уважать чужие чувства, ведь никто не знает, чем может обернуться розыгрыш или некорректная шутка. В финале «В эфире» оборачивается оригинальный сатирой на общество, в котором даже самые жесткие пранки воспринимаются как абсолютная норма. Фильм Ромуальда Буланжера заставляет задуматься о том, что никогда не стоит судить других людей по себе.

В эфире

Радиоведущий Элвис Куни – типичный нарцисс, который упивается своей популярностью и не заботится о комфорте других людей, даже тех, с кем работает бок о бок. Он не толерантен, груб, хотя, конечно же, списывает последнее на «прямолинейность». Герой не знает о существовании личных границ, и единственное, что его волнует, – рейтинги программы на радио, ну а если они падают, значит, это не его вина – людям просто тяжело слушать правду о себе. Мэл Гибсон полностью вживается в роль высокомерного Элвиса, к которому сначала очень сложно проникнуться сочувствием, но все меняется, когда он рискует собой, чтобы всех спасти.

Стоит отметить и игру Уильяма Моусли, Питера Певенси из «Хроник Нарнии», который вышел из тени и вернулся в кино. Недавно он убедительно сыграл молодого Эдгара Аллана По в «Вороньей лощине», рассказывающей о юности писателя. В триллере «В эфире» Моусли – робкий новый сотрудник на радио по имени Дилан, который по ходу фильма раскрывается с неожиданной стороны, впрочем, как и все остальные герои. Актер подкупает зрителя своими мастерскими перевоплощениями на экране, и, если честно, хочется посмотреть на него в главной роли в какой-нибудь тяжелой драме.

В эфире

Маньяк, который ведет жестокую игру с радиоведущим, своими угрозами все взорвать и смехом чем-то напоминает Джокера, которого он позже будет пародировать. Убийца ведет себя крайне непредсказуемо, поэтому ни радиоведущий в исполнении Мэла Гибсона, ни зритель не смогут предугадать его следующий шаг, а некоторые моменты и вовсе окажутся «обманом», поэтому «В эфире» – фильм, который точно не даст вам скучать.

«В эфире» – кино для любителей острых ощущений, в котором Ромуальд Буланжер накаляет и без того максимально тревожную обстановку до предела, а в итоге вы получаете совершенно не то, чего ожидали, – безбашенный финал, возможно, даже вызовет у вас нервный смех. И это именно то, ради чего стоит посмотреть «В эфире».

.