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Кровный отец Кровный отец
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Blood Father

Кровный отец, 2016

2016 / Франция
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Джон Линк — бывший алкоголик, который провел часть своей жизни за решеткой. Сейчас Джон работает татуировщиком и изо всех сил контролирует себя, стараясь не притрагиваться к алкоголю. Но его жизнь вновь переворачивается с ног на голову, когда он получает телефонный звонок от Лидии, его дочери, которая попала в серьезные неприятности и теперь скрывается от мексиканского наркокартеля. 

  • В 2008 году романа Питера Крэйга “Кровный отец” планировал экранизировать Сильвестр Сталлоне. Он же хотел сыграть главную роль.
  • Элизабет Рем снялась в роли Урсулы, матери Лидии и бывшей Джона, но ее сцены были вырезаны из фильма.
  • Фильм, который Лидия смотрит в кинотеатре — это “Нападение на 13-й участок”, режиссером которого также был Жан-Франсуа Рише.
  • В этом фильме снимали тот же самый бар, что и в картине “Гость” 2014 года.
  • Рауль Трухильо и раньше работал с Мэлом Гибсоном. Он сыграл главную роль в фильме “Апокалипсис”, режиссером которого был Гибсон.
  • В этом фильме Мэл Гибсон играет татуировщика. По совпадению, Гибсон должен был сыграть эпизодическую роль татуировщика в “Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок”.
  • Эрин Мориарти уже играла пропавшего подростка в сериале “Джессика Джонс”.

Бывший заключенный, раньше не участвовавший в воспитании дочери, узнав о том, что его дочь преследуют наркоторговцы и жаждут ее смерти, решил помочь ей с проблемами.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 21 мая 2016
Возраст 18+
Режиссер
Жан-Франсуа Рише
Жан-Франсуа Рише
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Томас Манн
Томас Манн
Майкл Паркс
Дейл Дикки
Дейл Дикки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кровный отец 4 постера
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Кровный отец

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