Кровный отец, 2016

Джон Линк — бывший алкоголик, который провел часть своей жизни за решеткой. Сейчас Джон работает татуировщиком и изо всех сил контролирует себя, стараясь не притрагиваться к алкоголю. Но его жизнь вновь переворачивается с ног на голову, когда он получает телефонный звонок от Лидии, его дочери, которая попала в серьезные неприятности и теперь скрывается от мексиканского наркокартеля.