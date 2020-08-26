«Сила стихии»: Рецензия Киноафиши

Жители Пуэрто-Рико взволнованы: на подходе разрушительной силы ураган. В магазинах толкучка, кого-то уже успели увезти в убежище, кто-то основательно закупается, чтобы переждать стихийное бедствие. В результате одного из таких эпизодов, когда двое мужчин не поделили запасы мяса в супермаркете, в дело вмешиваются опытный полицейский Кардийо (Эмиль Хирш), недавно переживший тяжелую потерю на рядовом задании, и его новая напарница Джесс (Стефани Кайо). Вместе с одним из участников потасовки они уезжают в многоквартирный дом, где все еще остались жители, отказавшиеся уехать и обезопасить себя. Среди принципиальных съемщиков — пожилой мужчина, живущий в опасной близости к зоне потопа, и отец с дочкой, обитающие несколькими этажами выше. Именно с ними и связана основная заминка: бывший коп Рэй (Мэл Гибсон) упрямо перечит любым аргументам и доводам. Его не заботят угрозы, он болен — как только выйдет за порог своей квартиры, то окажется если не в убежище, так в больнице. За время разговоров в дом проникает банда решительно настроенных грабителей, готовых перестрелять всех, если будет нужда. Противостоять им и не оказаться жертвами урагана, в эпицентре которого вскоре окажется дом, придется как Кардийо, так и немолодому Рэю.

Сила стихии

До выхода «Силы стихии» режиссер Майкл Полиш все же оставался в регистре независимого кинематографа; даже наиболее жанровые для него работы вроде приключенческого «Астронавта Фармера» или религиозной драмы «90 минут на небесах» не имели запроса на столь широкую аудиторию, на которую рассчитана новая картина с Мэлом Гибсоном. С одной стороны, заметно, что Полиша не сильно интересует развлекательная необходимость, присущая триллеру, действие которого разворачивается в эпицентре урагана. Постановщику интересна атмосфера, стихийное бедствие как обстоятельство, из которого нет выхода, кроме как противостоять вооруженному врагу. Запала для относительно эффектной беготни по разным этажам примерно десяти действующих лиц хватает на первый час, Гибсон органичен в образе уставшего и физически истощенного бравого экшен-героя. Ему достаточно пистолета, бронежилета, и с ним «Сила стихии» напоминает бесхитростные боевики начала девяностых годов. Это настроение подхватывает и Полиш, и без него третий акт, приобретающий характер авантюрного ограбления, смотрелся бы совсем безрадостно.

Сила стихии

Это тот случай, когда не стоит оглядываться и останавливаться: пока Полиш гоняет своих героев по лестничным пролетам, маленьким квартирам, периодически вынуждая их мокнуть под дождем и прятаться от очередных выстрелов, «Сила стихии» развлекает благодаря своей в общем-то абсурдной завязке. Где-то за стенами многоквартирного ветхого дома грохочет гром, бьют молнии, Гибсон, перебегая с одного этажа на другой, успевает проговорить очередную остроту, пытаясь при этом на глаз прицелиться в противника где-то вдалеке. Полиш несвойственно внимательно для нехитрого бюджетного триллера работает со своими актерами: супруга режиссера, Босворт, на экране страдает, Хирш отмахивается от собственного прошлого. Другим участникам перестрелки он также старается придать глубины, кроме, наверное, главного антагониста, то и дело выкрикивающего, что он Иоанн Креститель, который знает все и про всех. Многого «Сила стихии» не обещает, позиционируя свою работу как скромное жанровое кино, титульный герой которого ураган, Полиш не лжет. Поклонники Гибсона с удовольствием посмотрят на своего любимого артиста, благо тот старается, даже четко осознавая, что звезд с неба новый проект, очевидно, не хватает.

Антон Фомочкин