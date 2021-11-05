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Одинокий волк
Dangerous
Одинокий волк, 2021
2021 / США
Трейлер
5.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Жанр:
боевик
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О фильме
Социопат приезжает на остров, чтобы расследовать подозрительную смерть брата.
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5.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
5 ноября 2021
Премьера в мире
5 ноября 2021
Возраст
18+
Режиссер
Дэвид Хэкл
В ролях
Скотт Иствуд
Кевин Дюран
Фамке Янссен
Мэл Гибсон
Райан Роббинс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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