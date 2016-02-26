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На линии огня - трейлер
Киноафиша Трейлеры На линии огня. Трейлер

На линии огня. Трейлер

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Дата публикации: 26 февраля 2016
На линии огня – Команда электромонтажников, занятых на опасной работе, борется за то, чтобы удержать любимых женщин, пока не вступают в новую борьбу — уже за собственную жизнь — с неистовыми силами природы.
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