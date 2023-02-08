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Крепкий Харт. Фильм
Die Hart the Movie
Крепкий Харт. Фильм, 2023
2023 / США
Трейлер
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Жанр:
боевик
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Режиссер
Eric Appel
В ролях
Джон Траволта
Натали Эммануэль
Джош Хартнетт
Кевин Харт
Жан Рено
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Кевин Харт готовится к героическим подвигам в трейлере экшен-комедии «Крепкий Харт»
Это полнометражная версия одноименного сериала 2020 года.
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8 февраля 2023 15:59
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