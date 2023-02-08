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Крепкий Харт. Фильм Крепкий Харт. Фильм
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Die Hart the Movie

Крепкий Харт. Фильм, 2023

2023 / США
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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Eric Appel
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Кевин Харт
Кевин Харт
Жан Рено
Жан Рено
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крепкий Харт. Фильм 1 постер
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Кевин Харт готовится к героическим подвигам в трейлере экшен-комедии «Крепкий Харт» Это полнометражная версия одноименного сериала 2020 года.
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8 февраля 2023 15:59
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