Награды и номинации Джона Траволты
Награды и номинации Джона Траволты
Оскар 1995
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1978
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1979
World Film Favorite - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2008
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2020
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2001
Худший фильм
Победитель
Худший фильм
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2019
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая мужская роль
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1990
Худший актер десятилетия
Номинант
Золотая малина 1986
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1984
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best On-Screen Duo
Победитель
Best Male Performance
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Dance Sequence
Победитель
Best Male Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Male Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший злодей
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
