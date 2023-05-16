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Киноафиша Новости Вигго Мортенсен и другие звезды снимутся в фильме об убийстве Джона Кеннеди

Вигго Мортенсен и другие звезды снимутся в фильме об убийстве Джона Кеннеди

16 мая 2023 12:03
Вигго Мортенсен и другие звезды снимутся в фильме об убийстве Джона Кеннеди

В картине также сыграют Шайа ЛаБаф, Аль Пачино, Джон Траволта и Кортни Лав.

По информации Variety, Кортни Лав («Народ против Ларри Флинта»), Вигго Мортенсен («Преступления будущего»), Шайа ЛаБаф («Выбивая долго»), Аль Пачино («Ирландец») и Джон Траволта («Без лица») присоединились к актерскому составу триллера Assassination (ранее картина называлась 2 Days/1963).

Согласно официальному синопсису, фильм расскажет о том, как во время масштабного судебного дела против организованной преступности глава чикагской мафии приказывает убить президента США Джона Ф. Кеннеди — младшего, тем самым навсегда изменив судьбу американской нации и всего мира. Действие развернется за 48 часов до покушения. События будут показаны с точки зрения мафиози.

Режиссером ленты выступает Дэвид Мэмет, наиболее известный как сценарист картин «Плутовство» и «Вердикт», удостоенных номинаций на «Оскар». Он также написал сценарий совместно с Николасом Целоцци («Потерянный ангел»).

В основу фильма легли воспоминания криминального авторитета Сэма Джанканы, который, как предполагается, сыграл значительную роль в организации убийства Кеннеди. По одной из версий, мафиози организовали покушение на президента из-за того, что тот воспользовался их ресурсами для победы на выборах, но позже отказался иметь с ними дело и запустил кампанию против организованной преступности.

Команда планирует начать съемки картины в сентябре этого года в Ванкувере.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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