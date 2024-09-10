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Я есть гнев - трейлер
Киноафиша Трейлеры Я есть гнев. Трейлер

Я есть гнев. Трейлер

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Дата публикации: 25 февраля 2016
Я есть гнев – История человека, чью жену убили и который, отчаявшись дождаться каких-то действий со стороны полиции, решает сам найти преступника и покарать его.
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Weteran Mc 10 сентября 2024, 22:34
Оценка
"Я есть гнев" - американский боевик 2016 года с Джоном Траволтой в главной роли.
Сюжет повествует о человеке, на глазах которого бандиты убивают жену. Убийца был задержан и отпущен, сразу же после опознания. Тогда бывшему мужу ничего не остаётся делать, как взять правосудие в свои руки. Узнав имена всех причастных к убийству супруги, скорбящий вдовец начинает жестокую месть. И наказание понесут все, вплоть до высших эшелонов власти.

Сразу бросается в глаза то, что фильм не высшей категории, без малейшего намёка на какие-либо спецэффекты. Но несмотря на это, кино получилось интересным и напряжённым. Во время просмотра меня не покидала жажда справедливости наравне с героем фильма.
Как итог: фильм - не шедевр, но при своём бюджете снят вполне не дурно. Могу рекомендовать!

Моя оценка: 8 из 10. 👍
10 сентября 2024, 22:34 Ответить
Киноафиша.инфо 11 сентября 2024, 18:47
в ответ на сообщение Weteran Mc от 10 сентября 2024, 22:34
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
11 сентября 2024, 18:47 Ответить
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Я есть гнев триллер, боевик, драма, 2016, США
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