Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Я есть гнев. Трейлер
Я есть гнев. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 25 февраля 2016
Я есть гнев
– История человека, чью жену убили и который, отчаявшись дождаться каких-то действий со стороны полиции, решает сам найти преступника и покарать его.
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Weteran Mc
10 сентября 2024, 22:34
Оценка
"Я есть гнев" - американский боевик 2016 года с Джоном Траволтой в главной роли.
Сюжет повествует о человеке, на глазах которого бандиты убивают жену. Убийца был задержан и отпущен, сразу же после опознания. Тогда бывшему мужу ничего не остаётся делать, как взять правосудие в свои руки. Узнав имена всех причастных к убийству супруги, скорбящий вдовец начинает жестокую месть. И наказание понесут все, вплоть до высших эшелонов власти.
Сразу бросается в глаза то, что фильм не высшей категории, без малейшего намёка на какие-либо спецэффекты. Но несмотря на это, кино получилось интересным и напряжённым. Во время просмотра меня не покидала жажда справедливости наравне с героем фильма.
Как итог: фильм - не шедевр, но при своём бюджете снят вполне не дурно. Могу рекомендовать!
Моя оценка: 8 из 10. 👍
10 сентября 2024, 22:34
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 сентября 2024, 18:47
в ответ на сообщение
Weteran Mc от 10 сентября 2024, 22:34
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
11 сентября 2024, 18:47
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
5.5
Я есть гнев
триллер, боевик, драма, 2016, США
02:39
Август
первый трейлер
01:12
Алиса в стране чудес
тизер-трейлер
00:54
Грузовички
тизер 2
01:15
Левша
трейлер
02:36
Авиатор
трейлер
02:11
Эдем
дублированный трейлер
02:05
Прости, детка
дублированный трейлер
01:37
Финник 2
трейлер
01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных
трейлер
01:40
Вниз
трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Сюжет повествует о человеке, на глазах которого бандиты убивают жену. Убийца был задержан и отпущен, сразу же после опознания. Тогда бывшему мужу ничего не остаётся делать, как взять правосудие в свои руки. Узнав имена всех причастных к убийству супруги, скорбящий вдовец начинает жестокую месть. И наказание понесут все, вплоть до высших эшелонов власти.
Сразу бросается в глаза то, что фильм не высшей категории, без малейшего намёка на какие-либо спецэффекты. Но несмотря на это, кино получилось интересным и напряжённым. Во время просмотра меня не покидала жажда справедливости наравне с героем фильма.
Как итог: фильм - не шедевр, но при своём бюджете снят вполне не дурно. Могу рекомендовать!
Моя оценка: 8 из 10. 👍
Авторизация по e-mail