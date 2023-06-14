Шериф Джон Траволта противостоит Стивену Дорффу в трейлере драматического боевика Mob Land

Студия Saban Films выпустила трейлер драматического боевика Mob Land («Земля мафии»).

Действие разворачивается в маленьком провинциальном американском городке. Главные герои — простые работяги Шелби (Шайло Фернандес) и Трей (Кевин Диллон), решившиеся устроить дерзкое ограбление, чтобы достать деньги для своей семьи. Их преступление идет не по плану, из-за чего дуэт ввязывается в перестрелку, убивает двух человек и едва скрываются с места. Вскоре на их след нападает опытный шериф Боди Дэвис (Джон Траволта), стремящийся во что бы то ни стало покончить с наркобизнесом, медленно пожирающим его родной город. Однако служитель закона оказывается вовсе не самым опасным противником Шелби и Трея. Грабители даже не подозревают, что украденные ими деньги принадлежат могущественному мафиозному боссу (Стивен Дорфф), который жаждет отомстить людям, сорвавшим его планы.

Вместе с публикацией трейлера Saban Films также представила постер фильма. На нем показан вооруженный шериф Дэвис, готовый бросить вызов организованной преступности. Рядом с его ковбойской шляпой написаны слова «Преступление. Семья.», идеально отражающие главную дилемму истории.

Постановкой фильма занимается Николас Маджио.

Дата премьеры Mob Land пока неизвестна.