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Келли Престон
Келли Престон
Kelly Preston
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Келли Престон
Kelly Preston
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Дата рождения
13 октября 1962
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
12 июля 2020
Карьера
Актриса
Личные связи
Джордж Клуни
были в отношениях с 1987 по 1989
Джон Траволта
в браке с 1991 года
Биография Келли Престон
Родилась 13 октября 1962 года, Гонолулу, Гаваи, США
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Фильмография Келли Престон
Кодекс Готти
биография, драма, криминал
2017, США
4.0
Казино Джек
триллер
2010, Канада
5.0
Последняя песня
драма
2010, США
7.0
Так себе каникулы
комедия
2009, США
7.0
Смертный приговор
триллер, драма
2007, США
7.0
Высший пилотаж
семейный, приключения, боевик, комедия
2005, США
6.0
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драма, триллер
2004, Дания / Великобритания / США
5.0
Вид сверху лучше
комедия
2003, США
6.0
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Связи
Джордж Клуни
George Clooney
были в отношениях с 1987 по 1989
Джон Траволта
John Travolta
в браке с 1991 года
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