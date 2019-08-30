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Фанат
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The Fanatic

Фанат, 2019

2019 / США
4.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
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24 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 сентября 2019
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $18 000 000
Режиссер
Фред Дерст
Фред Дерст
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Девон Сава
Девон Сава
Ана Голджа
Джеймс Пэкстон
Джефф Чейз
Джефф Чейз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фанат 3 постера
Золотая малина Худшая мужская роль
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джон Траволта и Фред Дерст приступили к съемкам триллера «Moose» Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст приступил к съемкам своего нового режиссерского проекта «Moose». Работа над триллером пройдет в штате Алабама. В «Moose» Джон Траволта
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7 марта 2018 14:32
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