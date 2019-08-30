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The Fanatic
Фанат, 2019
2019 / США
4.2
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24
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Рейтинг IMDb: 4.1
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Жанр:
триллер
криминал
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4.2
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
6 сентября 2019
Премьера в мире
30 августа 2019
Возраст
18+
MPAA
R
Бюджет
$18 000 000
Режиссер
Фред Дерст
В ролях
Джон Траволта
Девон Сава
Ана Голджа
Джеймс Пэкстон
Джефф Чейз
Все актеры и съемочная группа
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Фильмы про фанатов
3 постера
Золотая малина
Худшая мужская роль
В общем рейтинге
2578
В жанре «триллер»
614
В жанре «криминал»
194
В фильмах США
1677
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джон Траволта и Фред Дерст приступили к съемкам триллера «Moose»
Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст приступил к съемкам своего нового режиссерского проекта «Moose». Работа над триллером пройдет в штате Алабама. В «Moose» Джон Траволта
Написать
7 марта 2018 14:32
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