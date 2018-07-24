«Кодекс Готти»: Рецензия Киноафиши

Предложение, от которого можно отказаться

Байопик о нью-йоркском гангстере «Кодекс Готти» был задуман ещё в 2011 году, а его премьера несколько раз откладывалась, пока наконец-то не состоялась в мае на Каннском кинофестивале. Мягко говоря, успеха у критиков тогда фильм Кевина Коннолли не имел. Ещё на этапе пре-продакшна к участию в проекте приглашали таких звёзд как Джо Пеши, Аль Пачино и Линдси Лохан, но никто в конце концов не согласился. Никто, кроме Джона Траволты. Пожалуй, его актёрскую игру можно назвать главным плюсом криминальной драмы хронометражом меньше двух часов, в которую режиссёр попытался запихнуть 30 лет жизни босса семьи Гамбино Джона Готти.

Кадр из фильма «Кодекс Готти»

Жанр фильма можно назвать криминальной драмой, но, если быть честными, драмы в картине больше, чем криминала. Траволта старается показать все грани сложного характера мафиози: от нежно любящего отца семейства и верного друга, до грубого, неуравновешенного, амбициозного и беспощадного убийцы. Перед актёром стоит непростая задача представить зрителю не только восходящего гангстера в дорогом костюме, но и смертельно больного 61-летнего заключённого, которого приговорили к пяти пожизненным срокам, но так и не смогли сломить. Стоит отдать должное и неплохому кастингу: Стэйси Кич, Крис Малки и Прюитт Тейлор Винс привносят особый колорит в образы нью-йоркских мафиози. Но всё-таки внимание зрителя приковано к Джону Готти, возможно лишь благодаря игре Траволты, в то время как сценарий Лема Доббса и Лео Росси распадается на куски. И дело даже не в отказе от линейного повествования, а в том, что российский зритель, не знакомый с историей мафиозной семьи Гамбино, просто запутается в огромном количестве итальянских фамилий, хитро сплетающихся в паутине интриг.

Кадр из фильма «Кодекс Готти»

Между тем, деятельность семьи Гамбино практически не представлена на экране: нет ни одной сцены вымогательств или ограбления. Можно было бы предположить, что сценаристам не хватило материала, но в декабре 1978 года Джон Готти участвовал в организации крупнейшего ограбления Lufthansa Airlines в аэропорту имени Кеннеди. Вопреки всякой логике большую часть фильма герои беседуют, покуривая сигары, и рассуждают о принципах «Коза Ностра». При бюджете в $10 млн криминальная драма «Кодекс Готти» располагает всего одной сценой, которую можно назвать если не захватывающей, то хотя бы интересной: покушение, организованное героем Траволты, на босса собственной семьи Пола Кастеллано. Однако мотивы Готти совершенно непонятны: как из преданного солдата, доросшего до капо, Джон превращается в интригана и предателя? Ответа на этот вопрос режиссёр не даёт, Готти лишь критикует своего босса за слабость (в чём она проявлялась, кроме диабета и импотенции, для нас так и останется загадкой).

Кадр из фильма «Кодекс Готти»

Сумбур вносят не только постоянные флешбэки главного героя и его старшего сына, но и вставленные тут и там архивные съёмки. Видимо так Коннолли хотел хоть немного показать настоящий Нью-Йорк в фильме, снятом в Цинциннати. Из-за этого возникает впечатление, что режиссёр работал второпях, а лента будто прокручивается в ускоренной перемотке. Чтобы передать атмосферу времени, композитор Армандо Кристиан Перес в изобилии использует хиты 70-х и 80-х и в целом со своей задачей справляется.

Кадр из фильма «Кодекс Готти»

Ближе к концу фильма складывается впечатление, что режиссёр пытается оправдывать Джона Готти в глазах зрителя и вызвать сочувствие к убийце. Ничего удивительного в этом нет, ведь в основу байопика легла книга «В тени моего отца», написанная сыном босса семьи Гамбино Джоном Готти-младшим. Разумеется, нет ничего аморального в том, чтобы снимать кино про преступников. Будь это так, мы бы лишились таких шедевров, как «Бонни и Клайд» Артура Пенна, «Донни Браско» Майка Ньюэлла или «Славные парни» Мартина Скорсезе. Последнего нередко обвиняют в том, что режиссёр де прославляет мерзавцев во всех своих фильмах начиная с «Водителя Такси» и заканчивая «Волком с Уолл-Стрит». Но раз уж на то пошло, в фильмах Скорсезе характеры получаются значительно ярче и харизматичнее, чем у Кевина Коннолли в «Кодексе Готти».

Леонид Аверин

В российском прокате со 2 августа 2018 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Кодекс Готти»