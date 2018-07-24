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Киноафиша Рецензии «Кодекс Готти»: Рецензия Киноафиши

«Кодекс Готти»: Рецензия Киноафиши

24 июля 2018 00:00
«Кодекс Готти»: Рецензия Киноафиши
Предложение, от которого можно отказаться

Байопик о нью-йоркском гангстере «Кодекс Готти» был задуман ещё в 2011 году, а его премьера несколько раз откладывалась, пока наконец-то не состоялась в мае на Каннском кинофестивале. Мягко говоря, успеха у критиков тогда фильм Кевина Коннолли не имел. Ещё на этапе пре-продакшна к участию в проекте приглашали таких звёзд как Джо Пеши, Аль Пачино и Линдси Лохан, но никто в конце концов не согласился. Никто, кроме Джона Траволты. Пожалуй, его актёрскую игру можно назвать главным плюсом криминальной драмы хронометражом меньше двух часов, в которую режиссёр попытался запихнуть 30 лет жизни босса семьи Гамбино Джона Готти.

Кадр из фильма «Кодекс Готти»
Кадр из фильма «Кодекс Готти»

Жанр фильма можно назвать криминальной драмой, но, если быть честными, драмы в картине больше, чем криминала. Траволта старается показать все грани сложного характера мафиози: от нежно любящего отца семейства и верного друга, до грубого, неуравновешенного, амбициозного и беспощадного убийцы. Перед актёром стоит непростая задача представить зрителю не только восходящего гангстера в дорогом костюме, но и смертельно больного 61-летнего заключённого, которого приговорили к пяти пожизненным срокам, но так и не смогли сломить. Стоит отдать должное и неплохому кастингу: Стэйси Кич, Крис Малки и Прюитт Тейлор Винс привносят особый колорит в образы нью-йоркских мафиози. Но всё-таки внимание зрителя приковано к Джону Готти, возможно лишь благодаря игре Траволты, в то время как сценарий Лема Доббса и Лео Росси распадается на куски. И дело даже не в отказе от линейного повествования, а в том, что российский зритель, не знакомый с историей мафиозной семьи Гамбино, просто запутается в огромном количестве итальянских фамилий, хитро сплетающихся в паутине интриг.

Кадр из фильма «Кодекс Готти»
Кадр из фильма «Кодекс Готти»

Между тем, деятельность семьи Гамбино практически не представлена на экране: нет ни одной сцены вымогательств или ограбления. Можно было бы предположить, что сценаристам не хватило материала, но в декабре 1978 года Джон Готти участвовал в организации крупнейшего ограбления Lufthansa Airlines в аэропорту имени Кеннеди. Вопреки всякой логике большую часть фильма герои беседуют, покуривая сигары, и рассуждают о принципах «Коза Ностра». При бюджете в $10 млн криминальная драма «Кодекс Готти» располагает всего одной сценой, которую можно назвать если не захватывающей, то хотя бы интересной: покушение, организованное героем Траволты, на босса собственной семьи Пола Кастеллано. Однако мотивы Готти совершенно непонятны: как из преданного солдата, доросшего до капо, Джон превращается в интригана и предателя? Ответа на этот вопрос режиссёр не даёт, Готти лишь критикует своего босса за слабость (в чём она проявлялась, кроме диабета и импотенции, для нас так и останется загадкой).

Кадр из фильма «Кодекс Готти»
Кадр из фильма «Кодекс Готти»

Сумбур вносят не только постоянные флешбэки главного героя и его старшего сына, но и вставленные тут и там архивные съёмки. Видимо так Коннолли хотел хоть немного показать настоящий Нью-Йорк в фильме, снятом в Цинциннати. Из-за этого возникает впечатление, что режиссёр работал второпях, а лента будто прокручивается в ускоренной перемотке. Чтобы передать атмосферу времени, композитор Армандо Кристиан Перес в изобилии использует хиты 70-х и 80-х и в целом со своей задачей справляется.

Кадр из фильма «Кодекс Готти»
Кадр из фильма «Кодекс Готти»

Ближе к концу фильма складывается впечатление, что режиссёр пытается оправдывать Джона Готти в глазах зрителя и вызвать сочувствие к убийце. Ничего удивительного в этом нет, ведь в основу байопика легла книга «В тени моего отца», написанная сыном босса семьи Гамбино Джоном Готти-младшим. Разумеется, нет ничего аморального в том, чтобы снимать кино про преступников. Будь это так, мы бы лишились таких шедевров, как «Бонни и Клайд» Артура Пенна, «Донни Браско» Майка Ньюэлла или «Славные парни» Мартина Скорсезе. Последнего нередко обвиняют в том, что режиссёр де прославляет мерзавцев во всех своих фильмах начиная с «Водителя Такси» и заканчивая «Волком с Уолл-Стрит». Но раз уж на то пошло, в фильмах Скорсезе характеры получаются значительно ярче и харизматичнее, чем у Кевина Коннолли в «Кодексе Готти».

Леонид Аверин

В российском прокате со 2 августа 2018 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Кодекс Готти»

Леонид Аверин
Леонид Аверин
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