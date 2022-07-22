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Новости: франшиза

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Звезда «Чужестранки» Сэм Хьюэн мечтает о роли Джеймса Бонда: «У меня подходящий возраст» Звезда «Чужестранки» Сэм Хьюэн мечтает о роли Джеймса Бонда: «У меня подходящий возраст» Актер считает, что авторам стоит больше опираться на книги, создавая следующего Бонда.
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17 июля 2021 16:20
Мэтт Дэймон ради «Борна» отказался от роли в «Аватаре»: ему предлагали 10% от сборов Мэтт Дэймон ради «Борна» отказался от роли в «Аватаре»: ему предлагали 10% от сборов Актер продолжает иронизировать по поводу самого эпичного отказа от роли в своей жизни. 
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12 июля 2021 12:38
Коллега Джонни Деппа по «Пиратам Карибского моря» объяснил, почему актера нужно вернуть во франшизу Коллега Джонни Деппа по «Пиратам Карибского моря» объяснил, почему актера нужно вернуть во франшизу По мнению актера, «Пираты Карибского моря» без Джека Воробья – то же самое, что и оригинальный «Звездный путь» без капитана Кирка. 
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8 июля 2021 19:26
В титрах «Гарри Поттера и узника Азкабана» была зашифрована интимная сцена В титрах «Гарри Поттера и узника Азкабана» была зашифрована интимная сцена Поклонники фильма заметили, что во время титров видны странные следы.
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29 мая 2020 09:55
«Нет, спасибо»: Джош Транк против выхода режиссерской «Фантастической четверки» «Нет, спасибо»: Джош Транк против выхода режиссерской «Фантастической четверки» В прошлом режиссер утверждал, что у него существует великолепная версия картины, которую никто никогда не увидит.
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28 мая 2020 10:25
Выбрал красную таблетку: Брэд Питт признался, что мог сыграть в «Матрице» Выбрал красную таблетку: Брэд Питт признался, что мог сыграть в «Матрице» В активе у актера мог оказаться еще один успешный проект, а на счету в банке — многомиллионный гонорар. 
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27 января 2020 06:50
В цифровой релиз мультфильма «Холодное сердце 2» войдут 5 удаленных сцен и новые песни В цифровой релиз мультфильма «Холодное сердце 2» войдут 5 удаленных сцен и новые песни Нам покажут больше деталей из прошлого Эльзы и Анны.
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23 января 2020 13:23
Иэн МакКеллен рассказал о последнем дне съемок «Властелина колец» в своем дневнике Иэн МакКеллен рассказал о последнем дне съемок «Властелина колец» в своем дневнике Актеру подарили боевое оружие ― меч Гэндальфа. Который он благополучно забыл на площадке.
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23 января 2020 08:08
Хьюго Уивинг объяснил, почему не вернется к роли агента Смита в «Матрице 4» Хьюго Уивинг объяснил, почему не вернется к роли агента Смита в «Матрице 4» Как актер остался за бортом проекта. 
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22 января 2020 12:40
Рене Зеллвегер рассказала, вернется ли она к роли Бриджит Джонс Рене Зеллвегер рассказала, вернется ли она к роли Бриджит Джонс Похоже, любовные приключения Бриджит продолжаются. 
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21 января 2020 18:29
Эпичный провал: девятый эпизод «Звездных войн» получил худший рейтинг среди всех фильмов франшизы на Rotten Tomatoes Эпичный провал: девятый эпизод «Звездных войн» получил худший рейтинг среди всех фильмов франшизы на Rotten Tomatoes До этого худшим фильмом саги по версии агрегатора была «Скрытая угроза».
1 комментарий
21 января 2020 18:22
Слухи: в «Матрицу 4» вернётся Меровинген Слухи: в «Матрицу 4» вернётся Меровинген И плюс еще один актер из «Восьмого чувства». 
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19 января 2020 21:42
Продюсеры подтвердили: Джеймс Бонд останется мужчиной Продюсеры подтвердили: Джеймс Бонд останется мужчиной И хоть Джеймс не превратится в Джейн, это не значит, что новый агент 007 не сможет вас удивить. 
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17 января 2020 11:49
Квентин Тарантино отказался от идеи снять фильм во вселенной «Стартрека» Квентин Тарантино отказался от идеи снять фильм во вселенной «Стартрека» Режиссер решил не ввязываться в авантюру с франшизами. 
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16 января 2020 11:33
BBC и Warner Bros. готовят документальный фильм о «Фантастических тварях» и их реальных прототипах BBC и Warner Bros. готовят документальный фильм о «Фантастических тварях» и их реальных прототипах В работу ушел очередной проект по мотивам волшебного мира британской писательницы Дж. К. Роулинг. 
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13 января 2020 16:11
«Это не «Очень страшное кино»: Крис Рок рассказал о перезапуске «Пилы» с «элементами юмора» «Это не «Очень страшное кино»: Крис Рок рассказал о перезапуске «Пилы» с «элементами юмора» Будет и страшно, и смешно.
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13 января 2020 03:48
«Казалось, что нам нужно что-то доделать»: Дэниел Крэйг объяснил возвращение к роли Бонда в «Не время умирать» «Казалось, что нам нужно что-то доделать»: Дэниел Крэйг объяснил возвращение к роли Бонда в «Не время умирать» С такими оправданиями Крэйг может играть культового шпиона хоть до пенсии.
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25 декабря 2019 03:32
Вместо «Стартрека» последним фильмом Тарантино станет проект для небольшой аудитории Вместо «Стартрека» последним фильмом Тарантино станет проект для небольшой аудитории Режиссер захотел уйти на пенсию без лишнего шума.
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17 декабря 2019 22:00
Нужно больше франшиз: «Матрица 4» положит начало новой трилогии Нужно больше франшиз: «Матрица 4» положит начало новой трилогии Но эти намерения всегда могут разбиться о низкие кассовые сборы.
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17 декабря 2019 10:31
«Могучих рейнджеров» снова перезапустят – на этот раз с режиссером «Конца ***го мира» «Могучих рейнджеров» снова перезапустят – на этот раз с режиссером «Конца ***го мира» И с другими актёрами. Старый состав на съёмки не позвали.
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16 декабря 2019 17:31
Вин Дизель подтвердил, что вернется к ролям Риддика и Грута Вин Дизель подтвердил, что вернется к ролям Риддика и Грута Похоже, он готов браться за все проекты, чтобы сохранить свое место в списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.
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2 декабря 2019 15:27
В стиле «Гарри Поттера» и «Сумерек»: «Форсаж 9» и «Форсаж 10» станут единым финалом гоночной франшизы в двух частях В стиле «Гарри Поттера» и «Сумерек»: «Форсаж 9» и «Форсаж 10» станут единым финалом гоночной франшизы в двух частях Девятый фильм доберется до экранов российских кинотеатров 21 мая 2020 года.
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28 ноября 2019 10:58
Премьеру «Годзиллы против Кинг-Конга» перенесут с марта на ноябрь 2020 Премьеру «Годзиллы против Кинг-Конга» перенесут с марта на ноябрь 2020 Предположительно, это связано со слабым выступлением в мировом прокате предыдущего фильма франшизы – «Годзилла 2: Король монстров».
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27 ноября 2019 09:20
Эдди Редмэйн рассказал, кого из персонажей «Гарри Поттера» хотел бы увидеть в «Фантастических тварях» Эдди Редмэйн рассказал, кого из персонажей «Гарри Поттера» хотел бы увидеть в «Фантастических тварях» Актёр был краток в своём ответе – а ещё поведал поклонникам, как готовится к съёмкам.
1 комментарий
26 ноября 2019 12:08
От Генри Кавилла до Чарли Ханнэма: кого автор «Сумерек» Стефани Майер хотела увидеть в главных ролях экранизации От Генри Кавилла до Чарли Ханнэма: кого автор «Сумерек» Стефани Майер хотела увидеть в главных ролях экранизации  Если бы создатели фильма прислушались к писательнице, сага о вампирах могла стать совсем другой.
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26 ноября 2019 11:48
«Нам просто не повезло»: режиссер «Терминатора: Темных судеб» порассуждал о причинах провала фильма «Нам просто не повезло»: режиссер «Терминатора: Темных судеб» порассуждал о причинах провала фильма За месяц в прокате новый «Терминатор» собрал всего 249,3 миллиона долларов при бюджете в 185 миллионов.
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25 ноября 2019 09:45
Создатель «Легиона» напишет сценарий и срежиссирует «Звездный путь 4» Создатель «Легиона» напишет сценарий и срежиссирует «Звездный путь 4» А также выступит в качестве продюсера фильма вместе с Джей Джей Абрамсом.
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20 ноября 2019 11:04
Звезда Marvel Пом Клементьефф присоединилась к касту «Миссия невыполнима 7» Звезда Marvel Пом Клементьефф присоединилась к касту «Миссия невыполнима 7» Возможно, актрисе вновь придется спасать мир, но уже без суперспособностей.
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20 ноября 2019 10:50
Режиссёр «Ангелов Чарли» обвинила сексизм в кассовом провале фильма Режиссёр «Ангелов Чарли» обвинила сексизм в кассовом провале фильма Элизабет Бэнкс считает, что мужчины не желают видеть сильных и независимых женщин на большом экране.
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20 ноября 2019 00:57
Пола Уокера «воскресят» для «Форсаж 9» Пола Уокера «воскресят» для «Форсаж 9» Его персонаж Брайан может снова появиться во франшизе.
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18 ноября 2019 10:45
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