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Новости: франшиза
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
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Marvel
Звезда «Чужестранки» Сэм Хьюэн мечтает о роли Джеймса Бонда: «У меня подходящий возраст»
Актер считает, что авторам стоит больше опираться на книги, создавая следующего Бонда.
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17 июля 2021 16:20
Мэтт Дэймон ради «Борна» отказался от роли в «Аватаре»: ему предлагали 10% от сборов
Актер продолжает иронизировать по поводу самого эпичного отказа от роли в своей жизни.
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12 июля 2021 12:38
Коллега Джонни Деппа по «Пиратам Карибского моря» объяснил, почему актера нужно вернуть во франшизу
По мнению актера, «Пираты Карибского моря» без Джека Воробья – то же самое, что и оригинальный «Звездный путь» без капитана Кирка.
Написать
8 июля 2021 19:26
В титрах «Гарри Поттера и узника Азкабана» была зашифрована интимная сцена
Поклонники фильма заметили, что во время титров видны странные следы.
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29 мая 2020 09:55
«Нет, спасибо»: Джош Транк против выхода режиссерской «Фантастической четверки»
В прошлом режиссер утверждал, что у него существует великолепная версия картины, которую никто никогда не увидит.
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28 мая 2020 10:25
Выбрал красную таблетку: Брэд Питт признался, что мог сыграть в «Матрице»
В активе у актера мог оказаться еще один успешный проект, а на счету в банке — многомиллионный гонорар.
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27 января 2020 06:50
В цифровой релиз мультфильма «Холодное сердце 2» войдут 5 удаленных сцен и новые песни
Нам покажут больше деталей из прошлого Эльзы и Анны.
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23 января 2020 13:23
Иэн МакКеллен рассказал о последнем дне съемок «Властелина колец» в своем дневнике
Актеру подарили боевое оружие ― меч Гэндальфа. Который он благополучно забыл на площадке.
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23 января 2020 08:08
Хьюго Уивинг объяснил, почему не вернется к роли агента Смита в «Матрице 4»
Как актер остался за бортом проекта.
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22 января 2020 12:40
Рене Зеллвегер рассказала, вернется ли она к роли Бриджит Джонс
Похоже, любовные приключения Бриджит продолжаются.
Написать
21 января 2020 18:29
Эпичный провал: девятый эпизод «Звездных войн» получил худший рейтинг среди всех фильмов франшизы на Rotten Tomatoes
До этого худшим фильмом саги по версии агрегатора была «Скрытая угроза».
1 комментарий
21 января 2020 18:22
Слухи: в «Матрицу 4» вернётся Меровинген
И плюс еще один актер из «Восьмого чувства».
Написать
19 января 2020 21:42
Продюсеры подтвердили: Джеймс Бонд останется мужчиной
И хоть Джеймс не превратится в Джейн, это не значит, что новый агент 007 не сможет вас удивить.
Написать
17 января 2020 11:49
Квентин Тарантино отказался от идеи снять фильм во вселенной «Стартрека»
Режиссер решил не ввязываться в авантюру с франшизами.
Написать
16 января 2020 11:33
BBC и Warner Bros. готовят документальный фильм о «Фантастических тварях» и их реальных прототипах
В работу ушел очередной проект по мотивам волшебного мира британской писательницы Дж. К. Роулинг.
Написать
13 января 2020 16:11
«Это не «Очень страшное кино»: Крис Рок рассказал о перезапуске «Пилы» с «элементами юмора»
Будет и страшно, и смешно.
Написать
13 января 2020 03:48
«Казалось, что нам нужно что-то доделать»: Дэниел Крэйг объяснил возвращение к роли Бонда в «Не время умирать»
С такими оправданиями Крэйг может играть культового шпиона хоть до пенсии.
Написать
25 декабря 2019 03:32
Вместо «Стартрека» последним фильмом Тарантино станет проект для небольшой аудитории
Режиссер захотел уйти на пенсию без лишнего шума.
Написать
17 декабря 2019 22:00
Нужно больше франшиз: «Матрица 4» положит начало новой трилогии
Но эти намерения всегда могут разбиться о низкие кассовые сборы.
Написать
17 декабря 2019 10:31
«Могучих рейнджеров» снова перезапустят – на этот раз с режиссером «Конца ***го мира»
И с другими актёрами. Старый состав на съёмки не позвали.
Написать
16 декабря 2019 17:31
Вин Дизель подтвердил, что вернется к ролям Риддика и Грута
Похоже, он готов браться за все проекты, чтобы сохранить свое место в списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.
Написать
2 декабря 2019 15:27
В стиле «Гарри Поттера» и «Сумерек»: «Форсаж 9» и «Форсаж 10» станут единым финалом гоночной франшизы в двух частях
Девятый фильм доберется до экранов российских кинотеатров 21 мая 2020 года.
Написать
28 ноября 2019 10:58
Премьеру «Годзиллы против Кинг-Конга» перенесут с марта на ноябрь 2020
Предположительно, это связано со слабым выступлением в мировом прокате предыдущего фильма франшизы – «Годзилла 2: Король монстров».
Написать
27 ноября 2019 09:20
Эдди Редмэйн рассказал, кого из персонажей «Гарри Поттера» хотел бы увидеть в «Фантастических тварях»
Актёр был краток в своём ответе – а ещё поведал поклонникам, как готовится к съёмкам.
1 комментарий
26 ноября 2019 12:08
От Генри Кавилла до Чарли Ханнэма: кого автор «Сумерек» Стефани Майер хотела увидеть в главных ролях экранизации
Если бы создатели фильма прислушались к писательнице, сага о вампирах могла стать совсем другой.
Написать
26 ноября 2019 11:48
«Нам просто не повезло»: режиссер «Терминатора: Темных судеб» порассуждал о причинах провала фильма
За месяц в прокате новый «Терминатор» собрал всего 249,3 миллиона долларов при бюджете в 185 миллионов.
Написать
25 ноября 2019 09:45
Создатель «Легиона» напишет сценарий и срежиссирует «Звездный путь 4»
А также выступит в качестве продюсера фильма вместе с Джей Джей Абрамсом.
Написать
20 ноября 2019 11:04
Звезда Marvel Пом Клементьефф присоединилась к касту «Миссия невыполнима 7»
Возможно, актрисе вновь придется спасать мир, но уже без суперспособностей.
Написать
20 ноября 2019 10:50
Режиссёр «Ангелов Чарли» обвинила сексизм в кассовом провале фильма
Элизабет Бэнкс считает, что мужчины не желают видеть сильных и независимых женщин на большом экране.
Написать
20 ноября 2019 00:57
Пола Уокера «воскресят» для «Форсаж 9»
Его персонаж Брайан может снова появиться во франшизе.
Написать
18 ноября 2019 10:45
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