Попытка не пытка: история о том, как заржавела «Пила»

С чего все начиналось

Джеймс Ван и Ли Уоннелл — сегодня эти имена знакомы каждому хоррорфану. За плечами первого — две культовые кинофраншизы «Астрал» и «Заклятие», тогда как второй отметился нестандартным прочтением «Человека-невидимки». Но еще в начале 2000-х они были никому не известными студентами Мельбурнской киношколы в Австралии, даже и не мечтавшими о том, чтобы работать в Голливуде.

После окончания курса Ван с головой ушел в режиссуру и дебютировал с ныне недоступной для просмотра лентой «Адский», в то время как Уоннелл искал себя в журналистике и актерском ремесле. В 2003 году не хватавшие звезд с неба кинематографисты объединили усилия для создания кровавого фильма ужасов. Идея снять кино о двух мужчинах, запертых в мрачной комнате вместе с трупом, принадлежала Вану, а Уоннелл на ее основе написал полноценный сценарий. Сложность была не только в том, чтобы придумать убедительную причину, по которой трое незнакомцев очутились в замкнутом пространстве, но и сочинить увлекательную историю, на реализацию которой не потребовалось бы много денег.

Когда сценарий был проработан до мельчайших подробностей, Ван и Уоннелл начали обзванивать местных продюсеров, рассчитывая получить дополнительное финансирование на съемки. У австралийских студий производство низкобюджетного хоррора интереса не вызвало, поэтому соавторы пошли ва-банк и предложили свой материал американцам. Старания не прошли даром. Вскоре двум авантюристам позвонили из самого Лос-Анджелеса и позвали на переговоры.

Путевка в большое кино

Несмотря на официальное приглашение, Ван был убежден, что лететь в США с одним лишь сценарием на руках опрометчиво. Для верности прозорливый постановщик решил на скорую руку экранизировать один из наиболее зрелищных эпизодов. В 9-минутном ролике, на создание которого Вану потребовалось несколько дней и две тысячи долларов, Уоннелл играет парня, ставшего участником жестокой игры на выживание. Чтобы выбраться из медвежьего капкана, ему нужно отыскать ключ в желудке еще живого человека. Уже здесь фигурируют все основные атрибуты будущего фильма: резкий монтаж, нелинейное повествование и зеленый фильтр. Леденящий душу эпизод целиком войдет в полнометражную версию «Пилы», разве что персонаж Уоннелла будет заменен на Аманду (Шоуни Смит), одну из ключевых героинь первых трех частей.

Кадр из короткометражного фильма «Пила» (2003)

Ван и Уоннелл отправили короткометражку вместе со сценарием в Лос-Анджелес, но особых иллюзий не питали. Друзья прекрасно осознавали, что голливудские воротилы ежедневно отсматривают по сотне подобных любительских видео, в большинстве случаев отвечая наивным дилетантам отказом. Опасения были напрасными, ибо продюсеры Грегг Хоффман, Марк Берг и Орен Каулз остались под впечатлением от увиденного и сразу же заключили с 26-летними австралийцами контракт, выгодный каждой из сторон. Ван получил полную творческую свободу, Уоннелла утвердили на одну из главных ролей, а бюджет составил всего-навсего 1,2 миллиона долларов.

К тому моменту Ван уже завершил работу над раскадровками, разработал дизайн костюмов, в то время как зловещая кукла Билли и железная ловушка были сконструированы им еще для короткого метра. Дело оставалось за малым — снять кино.

Феноменальный успех первой части

На съемки фильма ужасов «Пила. Игра на выживание» ушло всего 18 дней. По сюжету фотограф Адам (Уоннелл) и хирург Лоуренс Гордон (Кэри Элвес) просыпаются посреди ванной комнаты, будучи прикованными цепями к трубам. Посередине — труп неизвестного мужчины с пистолетом в одной руке и диктофоном в другой. Прослушав пленку, жертвы выясняют, что их похитил маньяк Джон Крамер по прозвищу Конструктор. На то, чтобы выбраться на свободу, у Адама и Лоуренса есть всего несколько часов.

Кадр из фильма «Пила. Игра на выживание» (2004)

Новаторство «Пилы» заключалось в том, что заявленный серийный убийца сам никого не убивает, а его истинная цель — научить людей ценить собственную жизнь. Роль маньяка-моралиста воплотил немолодой актер Тобин Белл, навсегда оставшийся заложником своего яркого образа. Впрочем, по-настоящему Конструктор в его исполнении о себе заявил во второй части, тогда как в оригинале все внимание уделено героям Уоннелла и Элвеса, которые пытаются понять, почему похитили именно их и какая между ними связь. Несмотря на тот факт, что Ван продумал фильм до мельчайших подробностей, на репетиции у него практически не оставалось времени, поэтому он поощрял импровизацию. Ввиду скудного бюджета это было преимущественно диалоговое кино, где еще нет той запредельной жестокости — неизменного атрибута киносаги. Зато саспенса — хоть отбавляй. Камерная история, создававшаяся кучкой энтузиастов на коленке, держит в напряжении вплоть до обескураживающей развязки под увертюру Hello Zepp Чарли Клаузера, ставшую такой же неотъемлемой частью «Пилы», что и марионетка со спиралями на щеках.

Процесс создания эпохального ужастика протекал отнюдь не так гладко, как того хотелось бы его создателям. Беды настигали Вана одна за другой. Сначала ему отказали в визе, из-за чего подготовкой к съемочному процессу он занимался по видеосвязи. Так как денег на реквизит не было, актеров взаправду приковывали к батарее цепями, а в кульминации использовалась настоящая пила, которой Кэри Элвес умудрился повредить ногу. Съемки Дэнни Гловера — единственного именитого участника проекта — завершились спустя два дня, из-за чего в некоторых сценах его подменял Уоннелл. Он же выступил дублером актрисы Шоуни Смит, в одном из фрагментов сыграв ее тень на стене. Оператор Дэвид А. Армстронг, бегая с громоздкой камерой по арендованной заброшке с низкими потолками, однажды ударился головой и получил сотрясение, но продолжал работать из больницы, внося правки в отснятый материал.

Невзирая на все злоключения, Ван довел начатое до конца, едва успев к премьере на кинофестивале независимого кино «Сандэнс». В октябре 2004 года инди-хоррор «Пила. Игра на выживание» не только добрался до широкого проката, но и стал большим хитом, сто раз окупив свой смехотворный бюджет.

«Пила» становится франшизой

Кадр из фильма «Пила-2» (2005)

Учитывая кассовый успех «Пилы», немудрено, что продюсеры сразу же дали сиквелу зеленый свет. И так как у Уоннелла никаких мыслей относительно продолжения не было, требовалось срочно найти нового сценариста. Выбор пал на еще одного талантливого новичка, Даррена Линна Боусмана, два года вынашивавшего идею о кровавом реалити-шоу, где наркоманы бьются в замкнутом пространстве насмерть. Его же в конечном счете утвердили и на пост режиссера. Получив шанс всей жизни, молодой постановщик воспользовался им сполна, адаптировав собственную задумку под «Пилу». И именно с его приходом кинофраншиза обрела привычный вид, сформировав канон так называемого «пыточного порно». Боусман выкрутил рубильник с мясом на максимум: подопытных теперь не двое, а сразу восемь, потому и количество хитроумных ловушек значительно увеличилось, а кровь непрерывно льется рекой. Что немаловажно, у саги появилось лицо. Если в первой части Джон Крамер почти весь фильм лежал в луже крови, то теперь философствующий маньяк в исполнении Тобина Белла выходит на передний план, манипулируя участниками игры лично.

Бюджет возрос до 4 миллионов долларов, которые были потрачены на постройку основной локации. Съемочный процесс занял 25 дней, и уже к сентябрю 2005 года сиквел дошел до широкой аудитории. Вопреки уходу авторов оригинала, отправившихся делать «Мертвую тишину», вторая часть принесла еще больше денег. Как водится, очередное продолжение не заставило себя ждать. Режиссерское кресло повторно занял Боусман, а над сценарием в последний раз поработал Уоннелл. По мнению многих поклонников, если бы продюсеры смогли вовремя остановиться, то из «Пилы» получилась бы идеальная трилогия. И с этим сложно не согласиться. В триквеле Конструктор завершает свою финальную игру на смертном одре, утягивая за собой верную помощницу Аманду. Казалось бы, в кровавой истории поставлена жирная точка, но прибыль вновь возросла, а значит, шоу должно продолжаться.

Закат киносериала

Перед новыми сценаристами Патриком Мелтоном и Маркусом Данстэном, сменившими Уоннелла, стояла непростая задача: расширить мифологию «Пилы» без Крамера, скончавшегося в третьем фильме. С их подачи злодеем становится полицейский Марк Хоффман (Костас Мэндилор), последователь Конструктора, а сам маньяк отныне появляется во флешбэках, из которых зритель узнает о его трагическом прошлом. Пыточных механизмов и крови тут еще больше, однако мудреный сюжет трещит по швам из-за логических несостыковок и обилия нововведенных персонажей. В частности, важным действующим лицом становится Джилл (Бетси Расселл), жена Крамера, между тем по следу Хоффмана идет федеральный агент Страм (Скотт Паттерсон). Именно в четвертой «Пиле» философия Крамера стала деградировать в угоду зрелищности, тогда как сама франшиза превратилась в мыльную оперу, обилие сюжетных линий которой пугает похлеще любого ультранасилия.

Кадр из фильма «Пила 3D» (2010)

Конвейерное производство утомило даже Боусмана, но вакантное место пустовало недолго: вскоре после его ухода продюсеры утвердили в качестве режиссера Дэвида Хакла, работавшего над предыдущими «Пилами» художником-постановщиком. В пятом фильме речь опять шла о злодеяниях Хоффмана, окончательно вышедшего из-под контроля и плевать хотевшего на изначальные планы своего наставника. За его похождениями зрителю пришлось наблюдать вплоть до седьмой и, как предполагалось, последней части «Пилы», вышедшей в 2010 году. В финале Мелтон и Данстэн попытались красиво закольцевать историю: Хоффмана в конечном счете ловит доктор Гордон из самой первой кинокартины. Со словами «игра окончена» хирург запирает горе-ученика Конструктора в той самой ванной комнате, где все когда-то началось. Звучит красиво, но по факту седьмая «Пила» не только разваливается на бессвязные фрагменты, но и не дает публике хотя бы одно мало-мальски изобретательное убийство.

Новое начало

Казалось бы, ну теперь-то уж точно конец. Ага, сейчас! Спустя семь лет студия Lionsgate, на радость неискушенной публике, реанимировала свою дойную корову. Перезагрузить поеденную молью франшизу было поручено людям, никак не связанным с производством предыдущих частей. Да только создать на базе «Пилы» что-либо оригинальное ни сценаристам Джошу Столбергу и Питу Голдфингеру, ни отвечавшим за режиссуру братьям Спрингам оказалось не по силам. В восьмом фильме речь шла об очередном ученике давно усопшего Крамера, которого безуспешно пытаются поймать полицейские. Как и следовало ожидать, ничего путного из возрождения «Пилы» не вышло: сюжетные твисты угадываются наперед, персонажи не вызывают ни капли сопереживания, а смертоносные ловушки — самые скучные в серии. Но какое это имеет значение, если зритель даже спустя столько лет готов платить? Поэтому через несколько лет «Пила» была перезагружена второй раз кряду. Идея ребута под названием «Спираль» принадлежала комику Крису Року, также исполнившему главную роль. Он играет копа, расследующего серию зверских убийств, совершенных… еще одним подражателем. Нужно ли говорить, что результат вышел столь же плачевным?

Чего ждать от грядущего фильма?

Кадр из фильма «Пила-10» (2023)

Осенью 2023 года состоится мировая премьера десятой «Пилы». События киноленты развернутся между первой и второй частью, и, по заверениям создателей, их детище будет выдержано в духе ранних фильмов серии. На экраны вернется не только Тобин Белл, но и Шоуни Смит в качестве Аманды. Завязкой сюжета служит неудачная поездка Крамера на лечение в Мексику. Став жертвой обмана, маньяк принимается мстить врачам, нарушившим клятву Гиппократа. Режиссерское кресло занял Кевин Гротерт, монтажер оригинальной «Пилы» и постановщик шестой и седьмой. Сценарий же написали пресловутые Столберг и Голдфингер, ответственные за восьмую и девятую. Таким образом, студии удалось собрать «команду мечты» из авторов худших частей «Пилы». Остается лишь надеяться, что общими усилиями они окончательно и бесповоротно похоронят некогда великую сагу.