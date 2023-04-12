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Renfield

Ренфилд, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 апреля 2023
Режиссер
Крис МакКэй
Крис МакКэй
В ролях
Николас Холт
Николас Холт
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Аквафина
Аквафина
Бен Шварц
Бен Шварц
Адриан Мартинес
Адриан Мартинес
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Появились первые фото с Николасом Кейджем в роли Дракулы из комедийного хоррора «Ренфилд» Николас Холт, получивший титульную роль, также предстал в новом образе.
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24 марта 2022 13:17
Студия Universal огласила время выхода фильма «Ренфилд» с Николасом Холтом и Николасом Кейджем Ленту о прислужнике Дракулы выпустят в один день с засекреченным проектом Sony.
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28 февраля 2022 09:53
Начались съемки комедийного хоррора «Ренфилд» с Николасом Холтом и Николасом Кейджем Студия Universal поделилась первой фотографией.
Написать
4 февраля 2022 14:19
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