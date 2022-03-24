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Крис МакКэй
Крис МакКэй
Chris McKay
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Крис МакКэй
Chris McKay
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Дата рождения
11 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Уинтер-Парк, США
Биография Криса МакКэя
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Фильмография Криса МакКэя
Ренфилд
комедия, ужасы
2023, США
0.0
Война будущего
боевик
2021, Канада
6.0
Призрачный призыв
боевик, фантастика
2020, США
6.0
Лего Фильм: Бэтмен
анимация
2017, США / Австралия / Дания
7.0
Лего. Фильм
комедия, анимация, боевик
2014, США
7.0
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Появились первые фото с Николасом Кейджем в роли Дракулы из комедийного хоррора «Ренфилд»
Николас Холт, получивший титульную роль, также предстал в новом образе.
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24 марта 2022 13:17
Студия Universal огласила время выхода фильма «Ренфилд» с Николасом Холтом и Николасом Кейджем
Ленту о прислужнике Дракулы выпустят в один день с засекреченным проектом Sony.
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28 февраля 2022 09:53
Начались съемки комедийного хоррора «Ренфилд» с Николасом Холтом и Николасом Кейджем
Студия Universal поделилась первой фотографией.
Написать
4 февраля 2022 14:19
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