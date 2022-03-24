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Крис МакКэй

Chris McKay
Крис МакКэй
Крис МакКэй Chris McKay
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Дата рождения
11 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Уинтер-Парк, США
Биография Криса МакКэя

Фильмография Криса МакКэя
Ренфилд
комедия, ужасы 2023, США
0.0
Война будущего
Война будущего
боевик 2021, Канада
6.0
Призрачный призыв
Призрачный призыв
боевик, фантастика 2020, США
6.0
Лего Фильм: Бэтмен
Лего Фильм: Бэтмен
анимация 2017, США / Австралия / Дания
7.0
Лего. Фильм
Лего. Фильм
комедия, анимация, боевик 2014, США
7.0
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Появились первые фото с Николасом Кейджем в роли Дракулы из комедийного хоррора «Ренфилд» Николас Холт, получивший титульную роль, также предстал в новом образе.
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24 марта 2022 13:17
Студия Universal огласила время выхода фильма «Ренфилд» с Николасом Холтом и Николасом Кейджем Ленту о прислужнике Дракулы выпустят в один день с засекреченным проектом Sony.
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28 февраля 2022 09:53
Начались съемки комедийного хоррора «Ренфилд» с Николасом Холтом и Николасом Кейджем Студия Universal поделилась первой фотографией.
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4 февраля 2022 14:19
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