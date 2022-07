Содержание:

Дэвид Боуи - Музыка

Дэвид Боуи - Фильмы

- Дэвид Боуи – «Голод»

- Дэвид Боуи – «Лабиринт»

- Дэвид Боуи – «Престиж»

- Дэвид Боуи – «Артур и минипуты»

Дэвид Боуи – Личная жизнь

Дэвид Боуи родился 8 января 1947 года в лондонском районе Брикстон. Его мать Маргарет Мэри Пегги работала билетером в кинотеатре, а отец Хэйворд Стентон Джонс – в отделе кадров благотворительной организации. Он с детства пел в школьном хоре, а в 9 лет начал посещать музыкальные и хореографические классы, где все поражались его способностям. Позже Боуи начал играть на фортепиано, обзавелся саксофоном и самодельным басом – и начал давать выступления в стиле Элвиса Пресли и Чака Берри.



Немного поиграв в рок-группах, Боуи начал выступать под собственным именем, взяв себе псевдоним, похожий на Мика Джаггера (джаггер в переводе со староанглийского – «нож», «Боуи» - это тоже охотничий нож). В 1960-х он искал интересный ему стиль и изучал все необычное, что его привлекало – от авангардных течений в музыке до экспериментального театра – и выпустил ряд неуспешных синглов с группами The Lower Third, The King Bees, Manish Boys, The Lower Third. Прорыв в его карьере произошел в 1969 году с синглом Space Oddity, который попал в пятерку лучших хитов Великобритании.



В 1970 году вышел третий альбом Боуи The Man Who Sold the World, который принято считать началом эры глэм-рока – на нем впервые используется утяжеленное звучание в сочетании с андрогинным образом самого музыканта в платье на обложке. В 1972 году с выходом концептуального альбома об апокалипсисе The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Боуи явил миру знаменитый образ Зигги Стардаста – в креативных нарядах от Кансая Ямамото и других дизайнеров – и породил неистребимый культ в поп-культуре. Боуи совершил крупномасштабный тур по Европе и выступил в США, кроме того, он начал продюсировать Лу Рида (вокалиста Velvet Underground) и Игги Попа.



В 1973 году вышел альбом Aladdin Sane со знаменитой обложкой, изображающей Боуи в образе Зигги Стардаста с красной молнией на лице. В альбоме Diamond Dogs 1974 года, вдохновленного романом Оруэлла «1984», он двинулся в сторону соула и фанка. Крупномасштабное турне со сложными спецэффектами и хореографией утвердило Боуи в статусе суперзвезды, однако в тот же период усилилась его зависимость от кокаина. Альбом Station to Station 1976 года, на котором он трансформировался в «Изможденного Белого Герцога» - образ, вдохновленный Синатрой – стал для музыканта переходным от темного соула к краут-року. В этом же году Боуи на три года переехал в Берлин вместе с Игги Попом, где выпустил свою так называемую «Берлинскую трилогию», во многом вдохновленную Kraftwerk и другими героями немецкой электронной сцены. В этот период он перешел от повествовательных к более абстрактным текстам, и пластинки стабильно занимали верхние строчки хит-парадов в Великобритании.



К следующей пластинке Scary Monsters (and Super Creeps) стиль Боуи мутировал в хард-рок, сам он порвал с наркотиками, а песня Ashes to Ashes заняла первое место в британском чарте. Видео на нее по сей день считается одним из самых инновационных клипов всех времен. Но настоящей мегазвездой всемирного масштаба Боуи сделали его гладкие танцевальные песни с альбомов Let’s Dance и Tonight, продажи каждого из которых достигли 14 миллионов экземпляров. В 1989 музыкант снова собрал регулярную группу под названием Tin Machine и выпустил с ней одноименный альбом, но последовавший за этим успех продлился недолго, продажи второго альбома были заметно ниже, и команда была распущена. После этого, до конца 1990-х, Боуи продолжал выпускать сольные пластинки, продвигаясь от соула, джаза и хип-хопа к альтернативному року и электронике в духе Брайана Ино, но позже интенсивность записи нового материала заметно снизилась.



Боуи записывал песни в коллаборациях с разными музыкантами, в том числе с TV on the Radio, Kashmir и Лу Ридом, а в 2011 году вышел альбом Toy, состоящий из переработанных классических песен музыканта, однако он не продавался, а был выложен для свободного скачивания. В августе 2011 года биограф Боуи Пол Тринка заявил, что музыкант завершил свою карьеру, однако в 2013 году он все же выпустил несколько новых синглов и альбом The Next и сразу возглавил чарт iTunes. Последний, 25-й студийный альбом Боуи Blackstar вышел 8 января 2016 года, через два дня он скончался от рака печени. Его тело было кремировано 14 января в ходе частной церемонии в Нью-Йорке и похоронено в секретном месте, известном только родственникам – позже раскрылось, что это остров Бали.



Первая большая кинороль Боуи состоялась в фильме «Человек, который упал на Землю» 1976 года о пришельце с планеты, страдающей от засухи; эта роль принесла ему премию «Сатурн». В 1979 году он сыграл в прусского офицера, который вернулся с войны, в картине «Прекрасный жиголо, бедный жиголо». Продолжая сниматься в кино, Боуи также появлялся в бродвейских постановках.



Его следующей крупной ролью стал вампир Джон в фильме «Голод», картина приобрела статус культовой в некоторых молодежных субкультурах. В ленте Нагисы Осимы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» 1983 года Боуи сыграл военнопленного в японском лагере для интернированных. Следующие проекты – рок-фильм «Абсолютные новички» и мюзикл «Лабиринт» - провалились в прокате, однако обросли своими группами поклонников.



В 1988 году Боуи сыграл Понтия Пилата к картине Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Его рассматривали на роль Джокера в фильме «Бэтмен» Тима Бертона, но продюсеры отказались от этой идеи, потому что он «слишком аккуратный для роли злодея» и пригласили Джека Николсона. Боуи снялся у Дэвида Линча в полнометражном фильме «Твин Пикс: сквозь огонь», а в 1996 году сыграл Энди Уорхола в картине Джулиана Шнабеля «Баския». В 2006 году Боуи сыграл вместе с Хью Джекманом и Кристианом Бэйлом в драме «Престиж» Кристофера Нолана, исполнив роль Николы Теслы.



Дэвид Боуи – «Голод»

Культовый фильм ужасов Тони Скотта 1983 года по роману Уитли Стрибера. Прекрасная вампирша Мириам Блейлок (Катрин Денев) в XVII веке вышла замуж за виолончелиста Джона (Дэвид Боуи), пообещав ему вечную молодость и любовь. Они питаются кровью людей и сжигают их тела в печи в подвале дома, зарабатывая преподаванием музыки. Однажды Джон начинает стремительно стареть и обращается за помощью к геронтологу Саре Робертс (Сьюзан Сарандон), но та не помогает ему. Отчаянный Джон просит Мириам убить его и прекратить его страдания.



Дэвид Боуи – «Лабиринт»

Фильм-сказка Джима Хенсона 1986 года под покровительством продюсера Джорджа Лукаса. В центре действия юная Сара (Дженнифер Коннелли), которая отправляется в необычный мир-лабиринт, чтобы спасти своего маленького брата от короля гоблинов Джарета (Дэвид Боуи). Сам король тайно влюблен в нее, и у девушки есть только 13 часов, чтобы найти Тоби, иначе он превратится в гоблина. Дэвид Боуи также написал все песни, которые звучат в фильме. Несмотря на провал в прокате, по мотивам картины были созданы клипы, книги, видеоигры и комиксы.



Дэвид Боуи – «Престиж»

Драма Кристофера Нолана 2006 года по мотивам романа Кристофера Приста о противостоянии двух фокусников: Альфреда Бордена (Кристиан Бэйл) и Роберта Энжиера (Хью Джекман). Жена Энжиера тонет, выполняя с Борденом трюк по погружению в воду, и соперничество двух шоуменов перерастает в личную вражду. Энжиер саботирует трюк Бордена с пулей, и тот теряет два пальца, а в ответ подставляет Энжиера в номере с исчезающей птицей. Пытаясь раскрыть трюк Бордена с телепортацией, Энжиер получает от предавшей его ассистентки Оливии (Скарлетт Йоханссон) заколдованный дневник соперника. Там он находит одно слово «Тесла» и отправляется к Николе Тесла (Дэвид Боуи), чтобы тот построил ему телепорт.



Дэвид Боуи – «Артур и минипуты»

Фэнтези-фильм Люка Бессона 2006 года о мальчике по имени Артур (Фредди Хаймор), который обеспокоен, что дом его бабушки могут отобрать за долги. Чтобы помочь, он отправляется в страну минипутов – маленьких сказочных существ, у которых хранятся сокровища его дедушки. Там он знакомится с принцессой Селенией (озвучка: Мадонна) и принцем Барахлюшем (озвучка: Джимми Фэллон), вместе с которыми идет в запретный город Некрополис. Но там их ожидает ужасный император Урдалак (озвучка: Дэвид Боуи).



Дэвид Боуи – Личная жизнь

Первой женой Боуи была модель Анжела Барнетт, которая родила ему сына Зоуи. Пара развелась в 1980 году после 10 лет брака. Во второй раз он женился в 1992 году на модели Иман Абдулмаджид, в 2000 году у них появилась дочь Александра Захра. В 1970-х Боуи заявил, что он бисексуален, но позже признал, что это было ошибкой. Возможно, это заявление было продиктовано модой на андрогинные образы глэм-рока.