«Академия вампиров» – это американский сериал в жанре драматического фэнтези о тайных сторонах человеческого общества. Здесь у сильных мира сего есть не только деньги и власть, но и пугающие сверхспособности. На светских раутах они обмениваются свежими сплетнями и пьют из хрустальных фужеров человеческую кровь. В этом мире гламура и привилегий, казалось бы, нет места настоящей дружбе. Однако две юные студентки выходят за рамки правил и вместе готовятся к вступлению в Королевское общество вампиров.