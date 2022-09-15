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Киноафиша Сериалы Академия вампиров
Академия вампиров (2022 - …) Vampire Academy
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Peacock
О чем сериал

«Академия вампиров» – это американский сериал в жанре драматического фэнтези о тайных сторонах человеческого общества. Здесь у сильных мира сего есть не только деньги и власть, но и пугающие сверхспособности. На светских раутах они обмениваются свежими сплетнями и пьют из хрустальных фужеров человеческую кровь. В этом мире гламура и привилегий, казалось бы, нет места настоящей дружбе. Однако две юные студентки выходят за рамки правил и вместе готовятся к вступлению в Королевское общество вампиров.

Академия вампиров - тизер
Академия вампиров
тизер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дж. Аугуст Ричардс
Дж. Аугуст Ричардс
Луиза Конолли-Бёрнхем
Дженнифер Кирби
Дженнифер Кирби
Анита-Джой Увадже
Миа Маккенна-Брюс
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Академия вампиров»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2022
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 октября 2022
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
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