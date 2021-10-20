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Клыки ночи Клыки ночи
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Night Teeth

Клыки ночи, 2021

2021 / США
5.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Клыки ночи»

Главную роль в триллере «Клыки ночи» исполнила начинающая, но уже довольно известная голливудская актриса Сидни Суини, хорошо знакомая многим киноманам по молодежному сериалу «Эйфория», многосерийной апокалиптической драме «Рассказ служанки», а также недавнему ситкому «Белый лотос».

«Клыки ночи» стали одним из самых важных проектов стриминговой компании Netflix, которая внесла его в свой основной тизерный ролик, посвященный главным картинам уходящего 2021 года. Вместе с «Клыками ночи» также были показаны отрывки из драмы «Власть пса»,  «Армии мертвецов» и многих других фильмов.

В центре сюжета «Клыков ночи» находится группа вампиров, мода на которых стала постепенно возвращаться в современный кинематограф. Судя по трейлеру, создатели картины беззастенчиво эксплуатируют референсы к «Сумеркам», «Настоящей крови» и «От заката до рассвета».

Одну из главных ролей в «Клыках ночи» также сыграла знаменитая актриса Меган Фокс, которая последний год активно занимается восстановлением своей карьеры. Не так давно Фокс можно было увидеть в триллере, получившем название «В западне».

В «Клыках ночи» также сыграла звезда популярного фэнтезийного сериала «Игра престолов» Алфи Аллен. В шоу, основанном на литературном цикле Джорджа Мартина, английский актер исполнил роль Теона Грейджоя.

Режиссером фильма «Клыки ночи» стал британец Адам Рэндолл, снимающий преимущественно в жанрах боевика, триллера и криминала. Его последней работой стала лента 2019 года под названием «В тихом омуте» с Хелен Хант в главной роли. Это кино получило преимущественно положительные отзывы в западной прессе.

Компания Netflix приобрела права на дистрибуцию «Клыков ночи» еще в 2019-м году, однако премьера фильма была отложена из-за пандемийных ограничений и проблем с финансированием.

Съемки «Клыков ночи» прошли в начале прошлого года в районе Нового Орлеана. Многие знают, что Новый Орлеан считается неофициальной вампирской столицей. Именно в этом городе происходили события большинства картин, так или иначе связанных с историей кровососущих демонов.

Сценарий к триллеру написал Брент Диллон, и это его первая работа в кино. До этого момента Диллон не был замечен ни в одном фильме или сериале. Каким образом он попал в проект, неизвестно.

Известно, что бюджет фильма превысил сумму в двадцать миллионов долларов. Однако никакой информации об официальном кинопрокате «Клыков вампира» нет. По всей видимости, боссы Netflix решили выпустить ее сразу на стриминг.

Молодому шофёру из Лос-Анджелеса однажды ночью поручают доставить двух девушек на две разные вечеринки. Во время поездки парень понимает, что они не те, за кого себя выдают, и ему придётся бороться за свою жизнь.

5.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 20 октября 2021
Премьера в мире 20 октября 2021
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Адам Рэндолл
В ролях
Александр Людвиг
Александр Людвиг
Дебби Райан
Дебби Райан
Альфи Аллен
Альфи Аллен
Сидни Свини
Сидни Свини
Люси Фрай
Люси Фрай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клыки ночи 3 постера
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Наша рецензия
Кино о вампирах переживало несколько периодов в своей, казалось бы, долгой истории. В какой-то степени этот поджанр напоминает самого вампира – ему уже лет так сто, и он то и дело любит возрождаться с новой силой. В 1990-х появились культовые картины «Интервью с вампиром» и «Дракула», которые продемонстрировали готические образы в декорациях прошлого столетия. В 2000-е – сериал «Настоящая кровь», затронувший дискриминируемые слои общества, и…
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