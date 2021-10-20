Клыки ночи, 2021

5 причин посмотреть фильм «Клыки ночи»

Главную роль в триллере «Клыки ночи» исполнила начинающая, но уже довольно известная голливудская актриса Сидни Суини, хорошо знакомая многим киноманам по молодежному сериалу «Эйфория», многосерийной апокалиптической драме «Рассказ служанки», а также недавнему ситкому «Белый лотос».

«Клыки ночи» стали одним из самых важных проектов стриминговой компании Netflix, которая внесла его в свой основной тизерный ролик, посвященный главным картинам уходящего 2021 года. Вместе с «Клыками ночи» также были показаны отрывки из драмы «Власть пса», «Армии мертвецов» и многих других фильмов.

В центре сюжета «Клыков ночи» находится группа вампиров, мода на которых стала постепенно возвращаться в современный кинематограф. Судя по трейлеру, создатели картины беззастенчиво эксплуатируют референсы к «Сумеркам», «Настоящей крови» и «От заката до рассвета».

Одну из главных ролей в «Клыках ночи» также сыграла знаменитая актриса Меган Фокс, которая последний год активно занимается восстановлением своей карьеры. Не так давно Фокс можно было увидеть в триллере, получившем название «В западне».

В «Клыках ночи» также сыграла звезда популярного фэнтезийного сериала «Игра престолов» Алфи Аллен. В шоу, основанном на литературном цикле Джорджа Мартина, английский актер исполнил роль Теона Грейджоя.