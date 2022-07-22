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Разбор событий от Киноафиши

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Дверь в восточную сказку: 12 реальных мест из турецких сериалов, которые вы можете легко посетить Дверь в восточную сказку: 12 реальных мест из турецких сериалов, которые вы можете легко посетить В Турции есть не только популярные курорты, но и портал в «Великолепный век».
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19 июня 2022 13:37
5 главных сюжетных дыр в новом сезоне «Очень странных дел» 5 главных сюжетных дыр в новом сезоне «Очень странных дел» Собрали грубые ошибки и нестыковки главного сериального хита этого лета.
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9 июня 2022 16:06
От Москвы до Одессы: места съемок фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» От Москвы до Одессы: места съемок фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» О том, где снимали культовую картину, Киноафиша вспоминает в годовщину рождения Александра Демьяненко — актера, воплотившего архетипичный образ советского студента-очкарика.
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30 мая 2022 18:55
15 вещей в комиксах Marvel, которые в фильмах совершенно изменили 15 вещей в комиксах Marvel, которые в фильмах совершенно изменили Киноафиша решила изучить, насколько фильмы масштабной супергеройской киновселенной отличаются от комиксов.
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30 мая 2022 17:15
7 уроков из диснеевских мультиков, которые мы поняли только с возрастом 7 уроков из диснеевских мультиков, которые мы поняли только с возрастом Сказка – ложь, да в ней намек…  
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26 мая 2022 13:53
Гид для новичков по вселенной «Звездных войн»: разбираем, кто есть кто и как все это смотреть Гид для новичков по вселенной «Звездных войн»: разбираем, кто есть кто и как все это смотреть Такой путеводитель будет полезен и знатокам франшизы, особенно в качестве подготовки к выходу 27 мая сериала про Оби-Вана Кеноби.
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26 мая 2022 12:23
«Оби-Ван? Нет, не слышал»: что нужно знать о классическом герое «Звездных войн» перед просмотром сериала «Оби-Ван? Нет, не слышал»: что нужно знать о классическом герое «Звездных войн» перед просмотром сериала Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» от Disney+ состоится уже 27 мая.
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25 мая 2022 14:15
9 серьезных ляпов в фильмах Marvel, которые мало кто замечает 9 серьезных ляпов в фильмах Marvel, которые мало кто замечает Вот что бывает, когда здравый смысл и память подводят съемочную группу, а эрудиции на площадку не завезли.
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25 мая 2022 12:08
10 самых распространенных ляпов, которые происходят в кино снова и снова 10 самых распространенных ляпов, которые происходят в кино снова и снова Некоторые из киношных условностей встречаются так часто, что уже успели набить оскомину, тем более если связаны они не с художественными требованиями, а с банальными упущениями и ошибками.
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20 мая 2022 18:19
10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно 10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно Никто со временем не становится моложе, и это пока не способна исправить ни одна технология.
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20 мая 2022 13:14
7 нелепых ошибок, которые были допущены при экранизации «Гарри Поттера» 7 нелепых ошибок, которые были допущены при экранизации «Гарри Поттера» Собрали самые распространенные «ляпы», допущенные во время работы над фильмами о приключениях Гарри Поттера и его друзей.
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19 мая 2022 17:46
«Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР «Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР 19 мая состоится премьера оригинального проекта Кинопоиска «Нулевой пациент». Киноафиша рассказывает об очень важной для обсуждения теме сериала, его актерах, месте съемок и документальности.
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18 мая 2022 18:44
Стиль, мифология и плюрализм: чем «Хроники Нарнии» получились лучше «Гарри Поттера» Стиль, мифология и плюрализм: чем «Хроники Нарнии» получились лучше «Гарри Поттера» В начале двухтысячных с разницей в несколько лет вышли экранизации сразу двух детских книг в жанре фэнтези. «Хроник Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса, уже успевших стать классикой английской литературы, и «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, который уверенно к этому идет. Не сравнивая достоинств романов, Киноафиша отмечает, в чем менее известная экранизация «Хроник» получилась удачнее.  
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17 мая 2022 12:55
Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд: все, что нужно знать о ходе разбирательств на данный момент Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд: все, что нужно знать о ходе разбирательств на данный момент Разбираемся, так ли страшен Депп, как его малюют.
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7 мая 2022 09:54
7 устаревших стереотипов в диснеевских мультиках, которые раньше не бросались в глаза 7 устаревших стереотипов в диснеевских мультиках, которые раньше не бросались в глаза О том, как диснеевские принцессы учат детей бытовой беспомощности и токсичным отношениям.
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4 мая 2022 15:36
Оригинальным «Мстителям» 10 лет! Как фильм навсегда изменил супергероику? Оригинальным «Мстителям» 10 лет! Как фильм навсегда изменил супергероику? Прежде чем устроить марафон «Саги бесконечности», вспоминаем, как Marvel прошла путь от банкротства до создания революционной франшизы, у истоков которой стояли «Мстители», премьера которых в России состоялась ровно 10 лет назад.
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3 мая 2022 12:39
10 правил моды из кино, которые должны быть у каждого на заметке 10 правил моды из кино, которые должны быть у каждого на заметке Киновечер с этими стильными картинами подарит модное вдохновение и научит основным заповедям из мира фэшн-индустрии.
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2 мая 2022 15:07
Актеры сериала «Два холма»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть Актеры сериала «Два холма»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть Рассказываем про главных актеров и персонажей нового оригинального сериала платформы START «Два холма» о мире недалекого будущего, в котором мужчины практически вымерли, а на Земле царят гармония и женщины.
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28 апреля 2022 19:10
Кто из «Мстителей» может появиться в «Лунном рыцаре»? Кто из «Мстителей» может появиться в «Лунном рыцаре»? Исследуем комиксы и узнаем, с кем из наших любимых супергероев объединялся Марк Спектор.
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26 апреля 2022 22:01
Мишель Картер: реальная «девушка из Плейнвилля» Мишель Картер: реальная «девушка из Плейнвилля» Как примерная девочка из хорошей семьи попала на скамью подсудимых, стала одной из самых обсуждаемых преступниц США и получила сериал про свою жизнь.
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22 апреля 2022 17:52
После стольких лет: судьба любимых героев Поттерианы после Битвы за Хогвартс После стольких лет: судьба любимых героев Поттерианы после Битвы за Хогвартс Рассказываем, как сложилась жизнь главных героев волшебной франшизы Джоан Роулинг.
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21 апреля 2022 15:44
Ложная любовь и невинные Дурсли: 7 очень убедительных фанатских теорий о мире «Гарри Поттера» Ложная любовь и невинные Дурсли: 7 очень убедительных фанатских теорий о мире «Гарри Поттера» Семь раз, когда поттероманы понимали канон лучше самой Джоан Роулинг.
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18 апреля 2022 13:25
Новый «Бэтмен» в цифровом формате: рассуждаем о сценах после титров и тайных посланиях Новый «Бэтмен» в цифровом формате: рассуждаем о сценах после титров и тайных посланиях 18 апреля на HBO Max выходит цифровая версия фильма «Бэтмен», который, к сожалению, в марте 2022 года отменили в российском прокате. Но мы все-таки решили еще раз поговорить о том, какие подмигивания и намеки на будущее франшизы в конце уже успешной картины оставили для зрителей ее создатели.
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17 апреля 2022 13:51
8 сильных героинь турецких сериалов и их философия жизни 8 сильных героинь турецких сериалов и их философия жизни Ищете вдохновения и моральной поддержки? Эти сильные женщины помогут вам поверить в себя!
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13 апреля 2022 19:04
Что скрывается в Изнанке? Разбираем трейлер 4 сезона «Очень странных дел» Что скрывается в Изнанке? Разбираем трейлер 4 сезона «Очень странных дел» Погружаемся в трейлер финального сезона «Очень странных дел» и параллельно готовимся к большому количеству новых захватывающих сюжетных линий.
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13 апреля 2022 18:02
Уолтер и Джесси вернутся! Что ещё мы ждем от финального сезона «Лучше звоните Солу» Уолтер и Джесси вернутся! Что ещё мы ждем от финального сезона «Лучше звоните Солу» Шоураннер спин-оффа культового сериала «Во все тяжкие» обещал немало сюрпризов в новом сезоне.
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11 апреля 2022 17:28
Интересные отсылки и пасхалки из двух эпизодов «Лунного рыцаря», которые важно обсудить Интересные отсылки и пасхалки из двух эпизодов «Лунного рыцаря», которые важно обсудить С головой погружаемся в новый загадочный мир Marvel, который полон древних ритуалов, египетских богов и QR-кодов.
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8 апреля 2022 13:10
Лунный рыцарь: на что способен загадочный супергерой? Лунный рыцарь: на что способен загадочный супергерой? Подробно разбираем, какими способностями обладает Лунный рыцарь, и чего от него можно ждать.
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5 апреля 2022 17:25
«Острые козырьки»: что можно ждать от продолжения сериала? «Острые козырьки»: что можно ждать от продолжения сериала? Разбираем интригующую развязку шестого сезона и строим надежды на масштабное продолжение истории.
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5 апреля 2022 16:58
Что случилось с Мишонн из «Ходячих мертвецов»? Что случилось с Мишонн из «Ходячих мертвецов»? И можно ли надеяться на ее возвращение во франшизу?
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5 апреля 2022 11:57
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