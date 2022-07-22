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Разбор событий от Киноафиши
Разбор событий от Киноафиши
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Дверь в восточную сказку: 12 реальных мест из турецких сериалов, которые вы можете легко посетить
В Турции есть не только популярные курорты, но и портал в «Великолепный век».
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19 июня 2022 13:37
5 главных сюжетных дыр в новом сезоне «Очень странных дел»
Собрали грубые ошибки и нестыковки главного сериального хита этого лета.
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9 июня 2022 16:06
От Москвы до Одессы: места съемок фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика»
О том, где снимали культовую картину, Киноафиша вспоминает в годовщину рождения Александра Демьяненко — актера, воплотившего архетипичный образ советского студента-очкарика.
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30 мая 2022 18:55
15 вещей в комиксах Marvel, которые в фильмах совершенно изменили
Киноафиша решила изучить, насколько фильмы масштабной супергеройской киновселенной отличаются от комиксов.
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30 мая 2022 17:15
7 уроков из диснеевских мультиков, которые мы поняли только с возрастом
Сказка – ложь, да в ней намек…
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26 мая 2022 13:53
Гид для новичков по вселенной «Звездных войн»: разбираем, кто есть кто и как все это смотреть
Такой путеводитель будет полезен и знатокам франшизы, особенно в качестве подготовки к выходу 27 мая сериала про Оби-Вана Кеноби.
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26 мая 2022 12:23
«Оби-Ван? Нет, не слышал»: что нужно знать о классическом герое «Звездных войн» перед просмотром сериала
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» от Disney+ состоится уже 27 мая.
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25 мая 2022 14:15
9 серьезных ляпов в фильмах Marvel, которые мало кто замечает
Вот что бывает, когда здравый смысл и память подводят съемочную группу, а эрудиции на площадку не завезли.
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25 мая 2022 12:08
10 самых распространенных ляпов, которые происходят в кино снова и снова
Некоторые из киношных условностей встречаются так часто, что уже успели набить оскомину, тем более если связаны они не с художественными требованиями, а с банальными упущениями и ошибками.
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20 мая 2022 18:19
10 случаев, когда актеров омолодили для роли и это выглядело странно
Никто со временем не становится моложе, и это пока не способна исправить ни одна технология.
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20 мая 2022 13:14
7 нелепых ошибок, которые были допущены при экранизации «Гарри Поттера»
Собрали самые распространенные «ляпы», допущенные во время работы над фильмами о приключениях Гарри Поттера и его друзей.
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19 мая 2022 17:46
«Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР
19 мая состоится премьера оригинального проекта Кинопоиска «Нулевой пациент». Киноафиша рассказывает об очень важной для обсуждения теме сериала, его актерах, месте съемок и документальности.
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18 мая 2022 18:44
Стиль, мифология и плюрализм: чем «Хроники Нарнии» получились лучше «Гарри Поттера»
В начале двухтысячных с разницей в несколько лет вышли экранизации сразу двух детских книг в жанре фэнтези. «Хроник Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса, уже успевших стать классикой английской литературы, и «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, который уверенно к этому идет. Не сравнивая достоинств романов, Киноафиша отмечает, в чем менее известная экранизация «Хроник» получилась удачнее.
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17 мая 2022 12:55
Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд: все, что нужно знать о ходе разбирательств на данный момент
Разбираемся, так ли страшен Депп, как его малюют.
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7 мая 2022 09:54
7 устаревших стереотипов в диснеевских мультиках, которые раньше не бросались в глаза
О том, как диснеевские принцессы учат детей бытовой беспомощности и токсичным отношениям.
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4 мая 2022 15:36
Оригинальным «Мстителям» 10 лет! Как фильм навсегда изменил супергероику?
Прежде чем устроить марафон «Саги бесконечности», вспоминаем, как Marvel прошла путь от банкротства до создания революционной франшизы, у истоков которой стояли «Мстители», премьера которых в России состоялась ровно 10 лет назад.
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3 мая 2022 12:39
10 правил моды из кино, которые должны быть у каждого на заметке
Киновечер с этими стильными картинами подарит модное вдохновение и научит основным заповедям из мира фэшн-индустрии.
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2 мая 2022 15:07
Актеры сериала «Два холма»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть
Рассказываем про главных актеров и персонажей нового оригинального сериала платформы START «Два холма» о мире недалекого будущего, в котором мужчины практически вымерли, а на Земле царят гармония и женщины.
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28 апреля 2022 19:10
Кто из «Мстителей» может появиться в «Лунном рыцаре»?
Исследуем комиксы и узнаем, с кем из наших любимых супергероев объединялся Марк Спектор.
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26 апреля 2022 22:01
Мишель Картер: реальная «девушка из Плейнвилля»
Как примерная девочка из хорошей семьи попала на скамью подсудимых, стала одной из самых обсуждаемых преступниц США и получила сериал про свою жизнь.
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22 апреля 2022 17:52
После стольких лет: судьба любимых героев Поттерианы после Битвы за Хогвартс
Рассказываем, как сложилась жизнь главных героев волшебной франшизы Джоан Роулинг.
Написать
21 апреля 2022 15:44
Ложная любовь и невинные Дурсли: 7 очень убедительных фанатских теорий о мире «Гарри Поттера»
Семь раз, когда поттероманы понимали канон лучше самой Джоан Роулинг.
2 комментария
18 апреля 2022 13:25
Новый «Бэтмен» в цифровом формате: рассуждаем о сценах после титров и тайных посланиях
18 апреля на HBO Max выходит цифровая версия фильма «Бэтмен», который, к сожалению, в марте 2022 года отменили в российском прокате. Но мы все-таки решили еще раз поговорить о том, какие подмигивания и намеки на будущее франшизы в конце уже успешной картины оставили для зрителей ее создатели.
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17 апреля 2022 13:51
8 сильных героинь турецких сериалов и их философия жизни
Ищете вдохновения и моральной поддержки? Эти сильные женщины помогут вам поверить в себя!
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13 апреля 2022 19:04
Что скрывается в Изнанке? Разбираем трейлер 4 сезона «Очень странных дел»
Погружаемся в трейлер финального сезона «Очень странных дел» и параллельно готовимся к большому количеству новых захватывающих сюжетных линий.
Написать
13 апреля 2022 18:02
Уолтер и Джесси вернутся! Что ещё мы ждем от финального сезона «Лучше звоните Солу»
Шоураннер спин-оффа культового сериала «Во все тяжкие» обещал немало сюрпризов в новом сезоне.
Написать
11 апреля 2022 17:28
Интересные отсылки и пасхалки из двух эпизодов «Лунного рыцаря», которые важно обсудить
С головой погружаемся в новый загадочный мир Marvel, который полон древних ритуалов, египетских богов и QR-кодов.
Написать
8 апреля 2022 13:10
Лунный рыцарь: на что способен загадочный супергерой?
Подробно разбираем, какими способностями обладает Лунный рыцарь, и чего от него можно ждать.
Написать
5 апреля 2022 17:25
«Острые козырьки»: что можно ждать от продолжения сериала?
Разбираем интригующую развязку шестого сезона и строим надежды на масштабное продолжение истории.
Написать
5 апреля 2022 16:58
Что случилось с Мишонн из «Ходячих мертвецов»?
И можно ли надеяться на ее возвращение во франшизу?
Написать
5 апреля 2022 11:57
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