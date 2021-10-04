Лицензия на убийство, 1989

Не успев как следует насладиться прелестями семейной жизни, молодожен, агент ЦРУ и старый друг Джеймса Бонда Феликс, на собственной шкуре познает все коварство и жестокость колумбийской наркомафии. Его красавицу жену умышленно лишают жизни, а его самого кидают на съедение акулам. Агента 007 безусловно не устраивает такое отношение к его друзьям и он, нарушив все инструкции и приказы но не забыв прихватить с собой множество хитроумных примочек из шпионского арсенала, отправляется на поиски кровожадного наркобарона.