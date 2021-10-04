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Лицензия на убийство Лицензия на убийство
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Licence to kill

Лицензия на убийство, 1989

1989 / Великобритания / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Не успев как следует насладиться прелестями семейной жизни, молодожен, агент ЦРУ и старый друг Джеймса Бонда Феликс, на собственной шкуре познает все коварство и жестокость колумбийской наркомафии. Его красавицу жену умышленно лишают жизни, а его самого кидают на съедение акулам. Агента 007 безусловно не устраивает такое отношение к его друзьям и он, нарушив все инструкции и приказы но не забыв прихватить с собой множество хитроумных примочек из шпионского арсенала, отправляется на поиски кровожадного наркобарона.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 13 июня 1989
Премьера в мире 13 июня 1989
Возраст 12+
Режиссер
Джон Глен
В ролях
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон
Кэри Лоуэлл
Роберт Дави
Роберт Дави
Талиса Сото
Энтони Зерб
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саундтрек фильма Лицензия на убийство
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Тимоти Далтон признан самым популярным Джеймсом Бондом Актер сыграл знаменитого шпиона в двух фильмах франшизы, в 1987 и 1989 годах.
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4 октября 2021 15:16
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