Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории»

На этой неделе стриминги предлагают стать кинозвездой или итальянским священником, а также ликвидировать последствия катастрофы.

4 июня, HBO

Кому смотреть: тем, кто не боится объективации в кино и любит визуальный стиль «Эйфории».

Молодая поп-дива после смерти матери возвращается на сцену. На кону большие деньги и карьера. В городе грез Лос-Анджелесе она встречает таинственного человека, владельца ночного клуба, который начинает влиять на ее жизнь слишком нарочито. Провокационный сексуальный сериал создателя «Эйфории» Сэма Левинсона и The Weeknd'а выдержал первую атаку прессы на минувшем Каннском кинофестивале и теперь с ярлыком «худшее шоу HBO» выходит к широкой публике. Исполнительница главной роли Лили-Роуз Депп, чья героиня в сериале подвергается абьюзу, поддержала Левинсона, заверив, что никогда не чувствовала себя лучше на съемочной площадке. Кроме Депп, в касте Трой Сиван, Рэйчел Сеннот и Дженни из корейской поп-группы Blackpink. Общественность не впервые бурно реагирует на откровенные сцены, так что скандал вполне может оказаться сериалу на руку.

Кумир

2 июня, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит комедии про киношников.

Еще один проект про шоу-бизнес, действие которого происходит в Лос-Анджелесе, — сатирическая комедия про дурачка в киноиндустрии. Главный герой, недавно вышедший из психлечебницы, вдруг наталкивается на агента, который видит в нем сходство с популярным актером и подсовывает его могущественному продюсеру. Тот ставит чудака дублером вместе капризной звезды, и в итоге вчерашний недотепа обретает недолгую славу в мире кино. Фильм стал режиссерским дебютом Чарли Дэя, сценариста и актера, известного по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». В ироничной картине снялись Эдриан Броуди, Кейт Бекинсейл, Джейсон Судейкис, Джейсон Бэйтман и сам Чарли Дэй. Роль хитрюги-агента исполнил Рэй Лиотта, почивший год назад.

Рай для дураков

29 мая, The CW

Кому смотреть: тем, кто любит, когда в криминальных драмах есть нотка сверхъестественного.

Нив Келли выныривает посреди озера и понимает, что она мертва, никто не видит и не слышит ее. Растерянность сменяется яростью, когда она узнает, что была убита. Теперь она сделает все, чтобы выяснить, что произошло. Британский детективный сериал был показан на родине в апреле этого года и тепло встречен местной прессой. Сценарий основан на cюжете бельгийского шоу «Отель "Бо Сежур"». Шоураннером выступил Пит Мактиг, работавший в команде сериала «Доктор Кто». Главную роль исполняет датская актриса Клара Ругор («Дитя робота»).

Восхождение

1 июня, KION

Кому смотреть: тем, кому нравятся комедийные российские сериалы.

В середине 2000-х в небольшом российском поселке продавщица косметики Зинаида решается родить ребенка в Америке, чтобы получить гражданство. Зина начинает копить деньги на поездку и искать отца будущего ребенка. Вместе с ней тот же план пытаются воплотить в жизнь и ее верные подруги. Комедийный сериал Федора Стукова («Дылды») на фестивале стримингового контента ORIGINAL+ получил награды за лучший женский актерский ансамбль и лучший сценарий. Сценаристом выступил Василий Сигарев, известный картиной «Жить» с Яной Трояновой. В сериале сыграли Анна Котова, Лина Миримская, Мария Осипова и Анастасия Попова.

Бэби-тур

В те дни

1 июня, Netflix

Кому смотреть: тем, кому нравятся сюжеты о людях, которые справляются с ужасающей катастрофой.

Март 2011 года. Великое восточно-японское землетрясение поднимает цунами и становится причиной крупной аварии на АЭС Фукусима-1. Местного Чернобыля, к счастью, не случилось, однако в истории страны землетрясение стало самым сильным, и только на одной АЭС правительству пришлось приложить огромные усилия для ликвидации последствий. В основу сценария сериала легла книга Риюшо Кадота о событиях на станции и сотрудниках, героически боровшихся с катастрофой. В команде режиссеров сериала засветился Хидео Наката, когда-то видная фигура японского хоррора, создатель оригинального «Звонка».

В те дни

Манифест (4-й сезон, часть 2)

2 июня, Netflix

Кому смотреть: тем, кто так долго гадал, как сложится судьба пассажиров рейса 828.

Пассажиры авиарейса приземлились в правильное место назначения, но в неправильном времени. С момента их взлета прошло пять лет, весь мир был потрясен странным происшествием, родные и близкие кое-как пережили потерю. В этой точке в 2018-м начинался сериал Джеффа Рейка, ставший для шоураннера первым успехом. Netflix, известный своей манерой безжалостно закрывать нерентабельные шоу, оставил «Манифест», накопивший свою фанатскую базу, до четвертого двухчастного сезона. В последних эпизодах особое развитие получит линия Анджелины, получившей огромную силу и собирающейся добавить в сюжет хаоса. Создатели обещают события библейского масштаба, которые отразятся на всех пассажирах.

Манифест (4-й сезон, часть 2)

2 июня, в Сети

Кому смотреть: поклонникам Шайи ЛаБафа и байопиков.

Шайя ЛаБаф, который добился, чтобы его помнили не по «Трансформерам», а по выходкам разной степени тяжести, неожиданно играет итальянского святого Падре Пио. Фильм рассказывает о священнике из ордена капуцинов, который борется с внутренними демонами на фоне первых свободных выборов в Италии после Первой мировой войны. В это время у святого отца на теле выступили стигматы, и из-за решения высших церковников он был вынужден оставаться в келье много лет. Байопик поставил режиссер Абель Феррара («Нули и единицы»). Сценарий он написал совместно с Маурицио Брауччи, обладателем приза Берлинале за сценарий фильма «Пираньи Неаполя». Сама картина Феррары участвовала в независимой параллельной секции Венеции Giornate degli autori.

Молодой Папа

1 июня, Netflix

Кому смотреть: тем, кто ценит интересные актерские работы.

Молодая мама из Западного Техаса выигрывает в лотерею и тут же спускает все деньги. Годы спустя, когда ее сын вырос, она, совершенно разбитая, возвращается домой и пытается взглянуть в глаза прошлому и искупить свои ошибки. В инди-драме, основанной на реальных событиях, снялась Андреа Райзборо («В чужой шкуре»). Для нее роль Лесли стала настоящим прорывом в карьере. После небольшой шумихи в соцсетях, где ее кандидатуру продвигали на «Оскар», актриса все-таки получила номинацию. Для Майкла Морриса, опытного телевизионного режиссера («Лок и Ключ», «Миллиарды»), картина стала дебютным полным метром.