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Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Постер к сериалу Доктор Кто
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
13 постеров
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Доктор Кто
Доктор Кто (2005 - …) Doctor Who 12+
Год выпуска 2005
Страна Великобритания
Всего сезонов 14 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 128 часов 20 минут
О чем сериал

«Доктор Кто» занесен в книгу рекордов Гиннесса и является самым продолжительным научно-фантастическим шоу в мире. Сериал повествует об инопланетянине, повелителе времени с планеты Галлифрей, готовом помочь любой галактике. На Землю он прилетел в 1963 году и после этого больше не смог игнорировать живущих на ней людей. Его корабль маскируется под обычную синюю полицейскую будку, но он намного больше внутри, чем снаружи. Доктор никогда не путешествует один сквозь время и пространство, его скучные и бурные дни скрашивают его спутники.

Доктор Кто - трейлер тринадцатого сезона
Доктор Кто
трейлер тринадцатого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Сидни Ньюман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ник Фрост
Ник Фрост Santa Claus
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Мэтт Смит
Мэтт Смит The Eleventh Doctor
Питер Капальди
Питер Капальди The Twelfth Doctor
Мэтт Лукас
Мэтт Лукас Nardole
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Доктор Кто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2010, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2011, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2012, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 12 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 12 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2017, 12 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2018, 10 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2020, 10 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2021, 7 эпизодов
 
Сезон 14
TBA,
 
Новости о сериале
Нил Патрик Харрис сыграет «величайшего врага Доктора Кто»
Нил Патрик Харрис сыграет «величайшего врага Доктора Кто»
Джоди Уиттакер назвала любимый эпизод «Доктора Кто» со своим участием
Джоди Уиттакер назвала любимый эпизод «Доктора Кто» со своим участием
Застряли во временной петле: вышел трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто»
Застряли во временной петле: вышел трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто»
Слушать саундтрек сериала Доктор Кто
Кадры из сериала
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