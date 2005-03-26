«Доктор Кто» занесен в книгу рекордов Гиннесса и является самым продолжительным научно-фантастическим шоу в мире. Сериал повествует об инопланетянине, повелителе времени с планеты Галлифрей, готовом помочь любой галактике. На Землю он прилетел в 1963 году и после этого больше не смог игнорировать живущих на ней людей. Его корабль маскируется под обычную синюю полицейскую будку, но он намного больше внутри, чем снаружи. Доктор никогда не путешествует один сквозь время и пространство, его скучные и бурные дни скрашивают его спутники.