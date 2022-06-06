Актрисы сериала «Сёстры»: кого сыграли и где еще их можно увидеть

Три характерные женские роли, напоминающие чеховских «Трех сестер», которых перенесли в современный Саратов. Их семейные отношения трудно назвать близкими, но теперь они должны сплотиться, чтобы вместе управлять бизнесом.