Василий Владимирович Сигарев появился на свет 11 января 1977 года в уральском городе Верхней Салде, где и прошли ранние годы будущего драматурга. Его родители были рабочими и трудились на заводах.

Вася с раннего возраста любил читать, а вскоре и сам стал писать маленькие пьесы. Он со школьной скамьи представлял, что станет писателем, и планировал поступить в столичный вуз, но родителям нечем было платить за его учебу.

Окончив школу, Сигарев стал студентом педагогического института в Нижнем Тагиле, но спустя три года осознал, что ошибся. В 1997 году он поступил в театральное учебное заведение Екатеринбурга по драматургическому направлению, где его наставником стал сценарист и актер Николай Коляда.

В студенческие годы Василий начал создавать первые пьесы, которые печатали в изданиях «Современная драматургия» и «Урал», а также в некоторых западных журналах. Его имя завоевало большую популярность в британском театральном мире: его пьесу «Пластилин» поставили на сцене Royal Court Theatre в столице Великобритании. В это же время она появилась и в рамках французского проекта «Восток – Запад».

Уже в 25 лет Сигарев обретает мировую славу и признание. Он получает множество наград, а спектакли по его произведениям ставят на Бродвее. Однако больше, чем к театру, молодой драматург всегда тяготел к киноиндустрии.

Кинодебют Сигарева в качестве сценариста состоялся в 2005 году, это была комедийно-музыкальная картина «Продается детектор лжи». А через четыре года он получил мировое признание после выхода картины «Волчок», удостоенной многочисленных наград, в частности, на фестивале «Кинотавр».

С 2013 года Сигарев состоял в гражданском браке с актрисой и своей музой Яной Трояновой, которая снялась во всех кинолентах режиссера и сценариста. Они познакомились в Екатеринбурге во время совместной работы в театре «Театрон». Несмотря на многолетние отношения, звездная пара так и не связала себя узами брака – причиной тому стал прошлый неудачный опыт. В 2021 году стало известно, что они разошлись.