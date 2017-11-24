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Василий Сигарев

Василий Сигарев
Василий Сигарев
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Дата рождения
11 января 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Верхняя Салда, СССР (Россия)
Биография Василия Сигарева

Василий Владимирович Сигарев появился на свет 11 января 1977 года в уральском городе Верхней Салде, где и прошли ранние годы будущего драматурга. Его родители были рабочими и трудились на заводах.

Вася с раннего возраста любил читать, а вскоре и сам стал писать маленькие пьесы. Он со школьной скамьи представлял, что станет писателем, и планировал поступить в столичный вуз, но родителям нечем было платить за его учебу.

Окончив школу, Сигарев стал студентом педагогического института в Нижнем Тагиле, но спустя три года осознал, что ошибся. В 1997 году он поступил в театральное учебное заведение Екатеринбурга по драматургическому направлению, где его наставником стал сценарист и актер Николай Коляда.

В студенческие годы Василий начал создавать первые пьесы, которые печатали в изданиях «Современная драматургия» и «Урал», а также в некоторых западных журналах. Его имя завоевало большую популярность в британском театральном мире: его пьесу «Пластилин» поставили на сцене Royal Court Theatre в столице Великобритании. В это же время она появилась и в рамках французского проекта «Восток – Запад».

Уже в 25 лет Сигарев обретает мировую славу и признание. Он получает множество наград, а спектакли по его произведениям ставят на Бродвее. Однако больше, чем к театру, молодой драматург всегда тяготел к киноиндустрии.

Кинодебют Сигарева в качестве сценариста состоялся в 2005 году, это была комедийно-музыкальная картина «Продается детектор лжи». А через четыре года он получил мировое признание после выхода картины «Волчок», удостоенной многочисленных наград, в частности, на фестивале «Кинотавр».

С 2013 года Сигарев состоял в гражданском браке с актрисой и своей музой Яной Трояновой, которая снялась во всех кинолентах режиссера и сценариста. Они познакомились в Екатеринбурге во время совместной работы в театре «Театрон». Несмотря на многолетние отношения, звездная пара так и не связала себя узами брака – причиной тому стал прошлый неудачный опыт. В 2021 году стало известно, что они разошлись.

Интересные факты о Василии Сигареве
  • Еще в студенческие годы пьесы Сигарева переводили на разные языки. Режиссеры ставили театральные постановки по произведениям молодого сценариста в Англии, Германии, Сербии, Польше и Франции.
  • В начале 2000-х годов на выпускном курсе театрального вуза Сигарев получил награду «Дебют» за сценарий пьесы «Пластилин», в это же время она была поставлена на сцене фестиваля «Любимовка». Ее режиссером стал Кирилл Серебренников. Спустя два года спектакль еще несколько раз премировали в России.
  • В конце 2000 года Сигарев получил награду английской театральной премии Evening Standard в качестве подающего надежды молодого драматурга.
  • Сигарев всегда любил кино больше, чем театр. Первая пьеса, которая принесла ему известность, – «Пластилин» – вначале задумывалась для экрана, а не для театральной сцены. Василий планировал сотрудничать с продюсером из Франции Жаном Луи Пиэлем, но съемки сорвались.
  • В 2007 году Сигарев впервые попробовал себя в качестве режиссера и оператора, сняв короткометражную ленту «Сахар», ставшую дебютом для актрисы Яны Трояновой.
Фильмография Василия Сигарева
Страна ОЗ
Страна ОЗ
комедия 2015, Россия
7.0
Жить
Жить
драма 2012, Россия
7.0
Волчок
Волчок
драма 2009, Россия
7.0
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24 ноября 2017 19:43
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