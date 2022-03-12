Ради Лесли, 2022

Лесли всю жизнь прожила в Западном Техасе и противостояла собственной несправедливой судьбе, стараясь в одиночку воспитать единственного сына. Женщина пыталась стремиться к лучшей жизни, ради ребенка. Неожиданно небо сжалилось над бедной особой и подарило шанс на светлое и безбедное будущее, когда она выиграла в лотерею серьезную сумму. Но героиня совершенно не умела обращаться с деньгами и годы, проведенные в эйфории, закончились на пару с полученным когда-то выигрышем. Теперь скучные дни перестали героиню радовать, и она погрузилась на самое дно.