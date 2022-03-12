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Постер фильма Ради Лесли
7.1
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7.1

Ради Лесли

, 2022
To Leslie
США / драма / 18+
Постер фильма Ради Лесли
7.1

О фильме

Лесли всю жизнь прожила в Западном Техасе и противостояла собственной несправедливой судьбе, стараясь в одиночку воспитать единственного сына. Женщина пыталась стремиться к лучшей жизни, ради ребенка. Неожиданно небо сжалилось над бедной особой и подарило шанс на светлое и безбедное будущее, когда она выиграла в лотерею серьезную сумму. Но героиня совершенно не умела обращаться с деньгами и годы, проведенные в эйфории, закончились на пару с полученным когда-то выигрышем. Теперь скучные дни перестали героиню радовать, и она погрузилась на самое дно.

В ролях

Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Лесли
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Марк Мэрон
Марк Мэрон
Стивен Рут
Стивен Рут
Блейк Роббинс
Handyman
Drew Youngblood
13-year-old James
Том Вирту
Leslie's Father Raymond
Lauren Letherer
Leslie's Mother Helen
Сьюэлл Уитни
Сьюэлл Уитни
Newsman
Прамод Кумар
Motel Manager
Brandee Steger
Motel Single Mother
Chris Jones
Stud
Режиссер Майкл Моррис
Сценарист Ryan Binaco
Композитор Линда Перри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 октября 2022
Премьера в мире 12 марта 2022
Дата выхода
9 марта 2023 Австралия M
10 ноября 2022 Греция K15
3 ноября 2022 Израиль
3 марта 2023 Испания
29 июня 2023 Мексика B-15
10 августа 2023 Польша
10 марта 2023 Финляндия 12
29 ноября 2023 Южная Корея 15
MPAA R
Сборы в мире $413 158
Производство BCDF Pictures, Baral Waley Productions, Shaken Not Stirred
Другие названия
To Leslie, Mala Suerte, Buena Suerte, À Leslie, A Sorte Grande, Dla Leslie, Leslie Ha'Yekara, Para Leslie, To Leslie トゥ・レスリー, Όσα φέρνει η ζωή, Заради Леслі, Ради Лесли, 투 레슬리, 致蕾絲莉

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 31 мая 2023

Цитаты

Sweeney Ты живёшь, верно? Прости, что это не сказка. Мы все должны были поступить иначе. Но проблема в тебе. Не в ком-то другом.

Отзывы о фильме

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