Ради Лесли, 2022

Лесли всю жизнь прожила в Западном Техасе и противостояла собственной несправедливой судьбе, стараясь в одиночку воспитать единственного сына. Женщина пыталась стремиться к лучшей жизни, ради ребенка. Неожиданно небо сжалилось над бедной особой и подарило шанс на светлое и безбедное будущее, когда она выиграла в лотерею серьезную сумму. Но героиня совершенно не умела обращаться с деньгами и годы, проведенные в эйфории, закончились на пару с полученным когда-то выигрышем. Теперь скучные дни перестали героиню радовать, и она погрузилась на самое дно.
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