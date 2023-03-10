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Ради Лесли Ради Лесли
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To Leslie

Ради Лесли, 2022

2022 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Лесли всю жизнь прожила в Западном Техасе и противостояла собственной несправедливой судьбе, стараясь в одиночку воспитать единственного сына. Женщина пыталась стремиться к лучшей жизни, ради ребенка. Неожиданно небо сжалилось над бедной особой и подарило шанс на светлое и безбедное будущее, когда она выиграла в лотерею серьезную сумму. Но героиня совершенно не умела обращаться с деньгами и годы, проведенные в эйфории, закончились на пару с полученным когда-то выигрышем. Теперь скучные дни перестали героиню радовать, и она погрузилась на самое дно.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 марта 2023
Режиссер
Майкл Моррис
В ролях
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Марк Мэрон
Марк Мэрон
Стивен Рут
Стивен Рут
Блейк Роббинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ради Лесли 1 постер
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