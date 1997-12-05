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Клара Ругор

Clara Rugaard
Клара Ругор
Клара Ругор Clara Rugaard
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Дата рождения
5 декабря 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Клары Ругор

Родилась 5 декабря 1997 года. Хеллеруп, Дания. 

Фильмография Клары Ругор
Дитя робота
Дитя робота
фэнтези, триллер 2018, Австралия
8.0
За мечтой
За мечтой
драма, мюзикл 2018, США
6.0
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