Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Абель Феррара
Абель Феррара
Abel Ferrara
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Абель Феррара
Abel Ferrara
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 июля 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Абель Феррара
Режиссер. Родился 19 июля 1951 года, Бронкс, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Абель Феррара
Нули и единицы
триллер, военный
2021, Германия / Великобритания / Италия
5.0
Киномеханик
документальный
2019, Греция / США
6.0
Сибирь
драма
2019, Италия / Германия / Мексика
5.0
Томмасо
драма
2019, Италия / Греция / США / Великобритания
6.0
Приложение
драма, фантастика, триллер
2019, Италия
2.0
Черная бабочка
триллер
2017, США
6.0
Рим. Площадь Витторио
документальный
2017, Италия
6.0
Пазолини
драма, биография
2014, Франция / Италия / Бельгия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер триллера «Нули и единицы» с Итаном Хоуком в роли близнецов по разные стороны террористического заговора
Поставил фильм культовый режиссер Абель Феррара.
Написать
14 октября 2021 12:45
Два российских фильма завоевали призы на кинофестивале в Локарно
Драма «Герда» настолько понравилась Гаспару Ноэ, что он нашел ее постановщицу в Instagram и написал ей восторженный отзыв.
Написать
16 августа 2021 12:40
Шайа ЛаБаф сыграет известного итальянского священника в новом фильме Абеля Феррары
В картине также сыграет Уиллем Дефо.
Написать
13 августа 2021 13:18
Все новости
Related video
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото