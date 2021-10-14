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Абель Феррара

Abel Ferrara
Абель Феррара
Абель Феррара Abel Ferrara
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Дата рождения
19 июля 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Абель Феррара

Режиссер. Родился 19 июля 1951 года, Бронкс, Нью-Йорк, США.

Фильмография Абель Феррара
Нули и единицы
Нули и единицы
триллер, военный 2021, Германия / Великобритания / Италия
5.0
Киномеханик
Киномеханик
документальный 2019, Греция / США
6.0
Сибирь
Сибирь
драма 2019, Италия / Германия / Мексика
5.0
Томмасо
Томмасо
драма 2019, Италия / Греция / США / Великобритания
6.0
Приложение
Приложение
драма, фантастика, триллер 2019, Италия
2.0
Черная бабочка
Черная бабочка
триллер 2017, США
6.0
Рим. Площадь Витторио
Рим. Площадь Витторио
документальный 2017, Италия
6.0
Пазолини
Пазолини
драма, биография 2014, Франция / Италия / Бельгия
5.0
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Вышел трейлер триллера «Нули и единицы» с Итаном Хоуком в роли близнецов по разные стороны террористического заговора Поставил фильм культовый режиссер Абель Феррара.
Написать
14 октября 2021 12:45
Два российских фильма завоевали призы на кинофестивале в Локарно Драма «Герда» настолько понравилась Гаспару Ноэ, что он нашел ее постановщицу в Instagram и написал ей восторженный отзыв.
Написать
16 августа 2021 12:40
Шайа ЛаБаф сыграет известного итальянского священника в новом фильме Абеля Феррары В картине также сыграет Уиллем Дефо. 
Написать
13 августа 2021 13:18
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