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Анастасия Попова
Анастасия Попова
О персоне
Фильмография
Анастасия Попова
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Дата рождения
14 июня 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Актриса, Продюсер
Биография Анастасии Поповой
Родилась 14 июня 1980 года. Норильск, СССР (Россия).
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Фильмография Анастасии Поповой
Байкал. Удивительные приключения Юмы
документальный, семейный
2021, Россия
8.0
По секрету всему свету
мелодрама
2015, Россия
6.0
Тайны любви
документальный
2009, Россия
6.0
Тайны смерти
документальный
2009, Россия
5.0
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