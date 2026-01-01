Яна Троянова

Троянова Яна Александровна – телеведущая, актриса кино и театра. Родилась в поселке Лечебный Свердловской области холодной зимой – 12 февраля 1973 года. Мать родила Яну от женатого Виктора – певца ресторана. О своей беременности она ему не сообщила.

Свои способности Яна начала проявлять еще в садике. Из-за ее резкого характера школьный учитель невзлюбил будущую актрису, ее успеваемость хромала. Учебу она закончила в сложные 1990-е. Профессия актрисы не была востребована в те годы, и Яна поступила на философский факультет Уральского университета. После защиты диплома и окончания УрГУ Яна решила попробовать себя в театре и поступила в Екатеринбургский театральный институт. Но учеба не проходила гладко: педагоги обращали внимание на талант будущей актрисы и по этой причине студенты невзлюбили сокурсницу.

Благодаря таким фильмам, как «Волчок», «Страна ОЗ», «Жить» Троянова приобрела широкую популярность. В 2014 Троянова выступила в роли режиссёра киноленты «Рядом», ее работа участвовала в «Коротком метре». Фильм «Страна ОЗ» принес опыт работы с известными людьми, в том числе с Гошей Куценко.

В 2016 году вышел комедийный сериал «Ольга» с участием Трояновой, в котором она исполняла главную роль – матери, в одиночку воспитывающей своих детей от разных мужчин. После релиза второго сезона вместе с другими коллегами по сериалу она записала пародию на песню Beautiful Life.

Свои силы в качестве ведущей Яна попробовала в очередном сезоне программы «Последний герой». Ранее она хотела стать его участницей, но не смогла вырваться с плотных съемок.

В 17 лет она вышла замуж, но вскоре из-за проблем в семье развелась. Позже Яна связала свою судьбу с драматургом Василием Сигаревым, но в феврале 2021 года тот сообщил об их расставании.

Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.