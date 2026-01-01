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Яна Троянова
Яна Троянова Yana Troyanova
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Яна Троянова

Yana Troyanova

Дата рождения
12 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лечебный, Свердловская область, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Яны Трояновой

Троянова Яна Александровна – телеведущая, актриса кино и театра. Родилась в поселке Лечебный Свердловской области холодной зимой – 12 февраля 1973 года. Мать родила Яну от женатого Виктора – певца ресторана. О своей беременности она ему не сообщила.

Свои способности Яна начала проявлять еще в садике. Из-за ее резкого характера школьный учитель невзлюбил будущую актрису, ее успеваемость хромала. Учебу она закончила в сложные 1990-е. Профессия актрисы не была востребована в те годы, и Яна поступила на философский факультет Уральского университета. После защиты диплома и окончания УрГУ Яна решила попробовать себя в театре и поступила в Екатеринбургский театральный институт. Но учеба не проходила гладко: педагоги обращали внимание на талант будущей актрисы и по этой причине студенты невзлюбили сокурсницу.

Благодаря таким фильмам, как «Волчок», «Страна ОЗ», «Жить» Троянова приобрела широкую популярность. В 2014 Троянова выступила в роли режиссёра киноленты «Рядом», ее работа участвовала в «Коротком метре». Фильм «Страна ОЗ» принес опыт работы с известными людьми, в том числе с Гошей Куценко.

В 2016 году вышел комедийный сериал «Ольга» с участием Трояновой, в котором она исполняла главную роль – матери, в одиночку воспитывающей своих детей от разных мужчин. После релиза второго сезона вместе с другими коллегами по сериалу она записала пародию на песню Beautiful Life.

Свои силы в качестве ведущей Яна попробовала в очередном сезоне программы «Последний герой». Ранее она хотела стать его участницей, но не смогла вырваться с плотных съемок. 

В 17 лет она вышла замуж, но вскоре из-за проблем в семье развелась. Позже Яна связала свою судьбу с драматургом Василием Сигаревым, но в феврале 2021 года тот сообщил об их расставании.

Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

 

Популярные фильмы

Жить 7.2
Жить (2012)
Лалай-Балалай 7.1
Лалай-Балалай (2017)
Волчок 7.0
Волчок (2009)

Фильмография Яны Трояновой

Чича из Ольги 6.4
Чича из Ольги
комедия, мини-сериал 2020, Россия
Марафон желаний 5.7
Марафон желаний Marafon zhelaniy
комедия, мелодрама 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Конец фильма 5
Конец фильма Konets filma
комедия 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Как Надя пошла за водкой 5.3
Как Надя пошла за водкой Kak Nadya poshla za vodkoi
драма 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Бар «На грудь» 6.7
Бар «На грудь»
комедия 2018, Россия
Лалай-Балалай 7.1
Лалай-Балалай Lalay-Balalay
короткометражный 2017, Россия
Ольга 6.7
Ольга
комедия 2016, Россия
Страна ОЗ 7
Страна ОЗ Strana Oz
комедия 2015, Россия
Смотреть трейлер
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Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»

Интересные факты о Яне Трояновой

  • В графе «отец» в свидетельстве о рождении Яны мать указала отчество Александровна в честь Александра Пушкина. Фамилия Троянова выдумана тоже ее матерью. Их настоящая фамилия – Мокрицкая – польская.
  • Темой дипломной работы в университете на кафедре философии был психоанализ по Фрейду.
  • В 2009 году на кинофестивале «Кинотавр» была удостоена награды за лучшую женскую роль в фильме «Волчок», который снял ее муж.
  • Ее сын от первого брака Николай после переезда связался с нехорошей компанией, стал употреблять запрещенные вещества и покончил с собой. Яна о его зависимости узнала лишь после его смерти.
  • После смерти сына у Яны появились проблемы с алкоголем. Решить их, по ее же словам, помогли муж и его подарок, полученный на съемках фильма «Стана ОЗ», – собака, которую она назвала в честь Эми Уайнхауз. Троянова говорит, что та стала ее «ангелом-хранителем».
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