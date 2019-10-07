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Постер к сериалу Дылды
Постер к сериалу Дылды
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Киноафиша Сериалы Дылды
Дылды (2019 - …) Дылды 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность 16 часов 48 минут
О чем сериал

«Дылды» — многосерийный российский сериал, снятый в жанре спортивной комедии. В центре сюжета оказывается некий Михаил Ковалев, главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо», в котором играют одни мужчины. Главный герой теряет свою престижную работу из-за крайне несносного характера и грубого отношения к женщинам. Отчаявшись, Ковалев решает вернуться в свой родной город, где по наставлению собственной матери устраивается тренером женской студенческой команды. Естественным образом самые ужасные черты его личности сразу же начинают вылезать наружу. К счастью, со временем Михаилу удается не только найти общий язык со своими подопечными, но и сделать из них первоклассных спортсменок.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Деревянко
Павел Деревянко Михаил Ковалев
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова Валентина Павловна Ковалева
Сергей Рубеко
Сергей Рубеко Петр Алексеевич
Полина Райкина
Полина Райкина
Анна Антонова
Анна Антонова Жданова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дылды - Сезон 1 Сезон 1
2019, 21 эпизод
 
Дылды - Сезон 2 Сезон 2
2021, 21 эпизод
 
Дылды - Сезон 3 Сезон 3
TBA,
 
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Кадры из сериала
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