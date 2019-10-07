«Дылды» — многосерийный российский сериал, снятый в жанре спортивной комедии. В центре сюжета оказывается некий Михаил Ковалев, главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо», в котором играют одни мужчины. Главный герой теряет свою престижную работу из-за крайне несносного характера и грубого отношения к женщинам. Отчаявшись, Ковалев решает вернуться в свой родной город, где по наставлению собственной матери устраивается тренером женской студенческой команды. Естественным образом самые ужасные черты его личности сразу же начинают вылезать наружу. К счастью, со временем Михаилу удается не только найти общий язык со своими подопечными, но и сделать из них первоклассных спортсменок.