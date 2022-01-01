Ангелина Миримская родилась 25 марта 1982 года в крымском Симферополе в творческой семье. Отец девочки работал архитектором, а мама Ольга Блок-Миримская была актрисой и потомком российского поэта Александра Блока. Ангелина в детстве проводила уйму времени в театре, где играла ее мама. В 12 лет Миримская-младшая впервые сама вышла на сцену в спектакле, главную роль в котором исполняла Ольга. Девочка сыграла школьницу Хану в «Матросской тишине».

Девушка окончила ГИТИС в 2003 году и сразу вошла в состав Театра Олега Табакова. Одной из самых ярких ролей начинающей актрисы стала Катюша Маслова в постановке «Воскресение. Супер». За нее Миримская получила первую профессиональную награду. В кино девушка, как водится, появилась впервые в эпизодической роли. Это была детективная картина «Запасной инстинкт». Но уже в 2007 году ее утвердили на главную роль в комедии Владимира Щеголькова «Одна любовь на миллион».

Миримская с удовольствием говорит о своих ролях, но редко распространяется о личной жизни. Известно, что актриса замужем, ее супруга зовут Александр. Пара воспитывает двоих детей. Иногда их можно увидеть на странице Ангелины в социальной сети Instagram.