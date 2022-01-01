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Ангелина Миримская

Angelina Mirimskaya
Ангелина Миримская
Ангелина Миримская Angelina Mirimskaya
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Дата рождения
25 марта 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Симферополь, СССР (Украина)
Биография Ангелины Миримской

Ангелина Миримская родилась 25 марта 1982 года в крымском Симферополе в творческой семье. Отец девочки работал архитектором, а мама Ольга Блок-Миримская была актрисой и потомком российского поэта Александра Блока. Ангелина в детстве проводила уйму времени в театре, где играла ее мама. В 12 лет Миримская-младшая впервые сама вышла на сцену в спектакле, главную роль в котором исполняла Ольга. Девочка сыграла школьницу Хану в «Матросской тишине».

Девушка окончила ГИТИС в 2003 году и сразу вошла в состав Театра Олега Табакова. Одной из самых ярких ролей начинающей актрисы стала Катюша Маслова в постановке «Воскресение. Супер». За нее Миримская получила первую профессиональную награду. В кино девушка, как водится, появилась впервые в эпизодической роли. Это была детективная картина «Запасной инстинкт». Но уже в 2007 году ее утвердили на главную роль в комедии Владимира Щеголькова «Одна любовь на миллион».

Миримская с удовольствием говорит о своих ролях, но редко распространяется о личной жизни. Известно, что актриса замужем, ее супруга зовут Александр. Пара воспитывает двоих детей. Иногда их можно увидеть на странице Ангелины в социальной сети Instagram.

Интересные факты о Ангелине Миримской
  • Несмотря на ранний актерский опыт, в детстве Ангелина хотела быть стюардессой и только к концу школы задумалась о том, чтобы пойти по стопам мамы;
  • Ангелина провалила испытания в несколько театральных вузов, среди которых Школа-студия МХАТ, Театральное училище имени Михаила Щепкина и институт имени Бориса Щукина. Когда она ждала решение от ГИТИСа, будущая актриса за ночь похудела на четыре килограмма;
  • Дочь Ангелины и ее супруга Александра зовут Алёша-Каприна. По словам актрисы, Алёша — ее любимое имя с раннего возраста. Все игрушки любой половой принадлежности она называла именно так. А второе имя Каприна — из французских детских сказок. Удивительно, но девочка любит свое двойное имя, чередуя его по настроению.
Фильмография Ангелины Миримской
Джигалоу
Джигалоу
комедия 2021, Россия
0.0
Семейный бюджет
Семейный бюджет
комедия 2021, Россия
0.0
Райские кущи
Райские кущи
драма 2015, Россия
4.0
Парень с Марса
Парень с Марса
комедия, драма 2010, Россия
6.0
Южный календарь
Южный календарь
драма 2010, Россия
5.0
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