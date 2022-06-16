Содержание:

Андреа Райзборо – Фильмы

- Андреа Райзборо – «Долгий путь к Финчли»

- Андреа Райзборо – «Мы. Верим в любовь»

- Андреа Райзборо – «Бёрдмэн»

- Андреа Райзборо – «Мэнди»

Андреа Райзборо – Личная жизнь

Андреа Луиз Райзборо – актриса родом из Великобритании. Родилась 20 ноября 1981 года в крошечном городке Уолсенд. Мать актрисы работала секретарём и косметологом, отец был продавцом автомобилей. Впервые Андреа вышла на сцену в возрасте 9 лет по чистой случайности – подруга матери пригласила её на эпизодическую роль в любительском спектакле. Любовь к творчеству определила будущее призвание девушки. В 2005 году Андреа Райзборо становится выпускницей Королевской академии драматического искусства.

Андреа Райзборо – Фильмы

Британская актриса начала свой актёрский путь с театральной сцены, параллельно снимаясь в таких сериалах как «Что бы ни значила любовь», «Дикая вечеринка», «Долгий путь к Финчли». Сыграла в фильме Мадонны «МЫ. Верим в любовь» о романе британского короля и американки на рубеже XX столетия. Андреа Райзборо снималась у Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Тома Форда, Марка Романека.

Андреа Райзборо – «Долгий путь к Финчли»

Британская актриса начинала со съёмок в сериалах. Известность ей принесла роль Маргарет Тэтчер в сериале 2008 года «Долгий путь к Финчли». Семья Андреи Райзборо поддерживала политику, проводимую Железной Леди, и образ, воплощённый актрисой на экране, был высоко оценен критиками и публикой. Биографический сериал принёс актрисе номинацию на престижную премию Британской киноакадемии BAFTA.

Андреа Райзборо – «Мы. Верим в любовь»

В 2010 году Андреа Райзборо засветилась в ленте Марка Романека по произведению Нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Партнёрами актрисы по площадке стали Кира Найтли, Эндрю Гарфилд и Кэри Маллиган.

Через год Райзборо снялась в дебютной картине бывшей жены Гая Ричи Мадонны – «Мы . Верим в любовь». Фильм о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и разведённой американки Уоллис Симпсон был встречен очень прохладно. Картину обвиняли в излишней сентиментальности и искажении фактов. Однако невозможно отрицать, что вопрос отречения Эдуарда VIII от престола всё ещё является спорной темой.

Андреа Райзборо – «Бёрдмэн»

2014 год стал очень плодотворным для актрисы – она продолжает играть на сцене, а также снимается сериалах и кино. Одним из фильмов, в котором можно увидеть актрису, стал оскароносный «Бёрдмэн». Лента о стареющем актёре-неудачнике, мечтающем вернуть себе былую славу, стала триумфатором наградного сезона 2015 года. Андреа Райзборо исполнила в фильме второстепенную роль девушки главного героя. Несмотря на недолгое появление в кадре, сцена с участием её и Наоми Уоттс оставила неизгладимое впечатление на зрителей и критиков.

Андреа Райзборо – «Мэнди»

Британская актриса в 2017 году появилась в эпизоде «Крокодил» сериала «Чёрное зеркало» в роли убийцы, готовой пойти на всё, чтобы скрыть преступление. В январе 2018 года на кинофестивале «Сандэнс» публике был представлен боевик ужасов «Мэнди», где Андреа Райзборо сыграла в паре с Николасом Кейджем. В центре сюжета – история мести дровосека Реда, чью жену Мэнди жестоко убивают служители культа. Неоновый свет и обилие жестоких сцен поразили критиков настолько, что после премьеры рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составлял 100%.

Андреа Райзборо – Личная жизнь

С 2009г. по 2016 г. Андреа Райзборо встречалась с уличным артистом Джо Эппелем. Будучи ярым борцом за ЛГБТ-права, Райзборо отказывалась выходить замуж, пока не будут легализованы гомосексуальные браки, однако, в 2016 году, уже после легализации браков в США, пара разошлась. В числе причин разрыва таблоиды не раз называли плотный график актрисы. На данный момент сердце Андреи свободно.