Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Андреа Райзборо

Андреа Райзборо

Andrea Riseborough
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо Andrea Riseborough
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Андреи Райзборо

Содержание:

Андреа Райзборо – Фильмы
 - Андреа Райзборо – «Долгий путь к Финчли»
 - Андреа Райзборо – «Мы. Верим в любовь»
 - Андреа Райзборо – «Бёрдмэн»
 - Андреа Райзборо – «Мэнди»
Андреа Райзборо – Личная жизнь

Андреа Луиз Райзборо – актриса родом из Великобритании. Родилась 20 ноября 1981 года в крошечном городке Уолсенд. Мать актрисы работала секретарём и косметологом, отец был продавцом автомобилей. Впервые Андреа вышла на сцену в возрасте 9 лет по чистой случайности – подруга матери пригласила её на эпизодическую роль в любительском спектакле. Любовь к творчеству определила будущее призвание девушки. В 2005 году Андреа Райзборо становится выпускницей Королевской академии драматического искусства.

Андреа Райзборо – Фильмы

Британская актриса начала свой актёрский путь с театральной сцены, параллельно снимаясь в таких сериалах как «Что бы ни значила любовь», «Дикая вечеринка», «Долгий путь к Финчли». Сыграла в фильме Мадонны «МЫ. Верим в любовь» о романе британского короля и американки на рубеже XX столетия. Андреа Райзборо снималась у Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Тома Форда, Марка Романека.

Андреа Райзборо – «Долгий путь к Финчли»

Британская актриса начинала со съёмок в сериалах. Известность ей принесла роль Маргарет Тэтчер в сериале 2008 года «Долгий путь к Финчли». Семья Андреи Райзборо поддерживала политику, проводимую Железной Леди, и образ, воплощённый актрисой на экране, был высоко оценен критиками и публикой. Биографический сериал принёс актрисе номинацию на престижную премию Британской киноакадемии BAFTA.

Андреа Райзборо – «Мы. Верим в любовь»

В 2010 году Андреа Райзборо засветилась в ленте Марка Романека по произведению Нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Партнёрами актрисы по площадке стали Кира Найтли, Эндрю Гарфилд и Кэри Маллиган.

Через год Райзборо снялась в дебютной картине бывшей жены Гая Ричи Мадонны – «Мы . Верим в любовь». Фильм о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и разведённой американки Уоллис Симпсон был встречен очень прохладно. Картину обвиняли в излишней сентиментальности и искажении фактов. Однако невозможно отрицать, что вопрос отречения Эдуарда VIII от престола всё ещё является спорной темой.

Андреа Райзборо – «Бёрдмэн»

2014 год стал очень плодотворным для актрисы – она продолжает играть на сцене, а также снимается сериалах и кино. Одним из фильмов, в котором можно увидеть актрису, стал оскароносный «Бёрдмэн». Лента о стареющем актёре-неудачнике, мечтающем вернуть себе былую славу, стала триумфатором наградного сезона 2015 года. Андреа Райзборо исполнила в фильме второстепенную роль девушки главного героя. Несмотря на недолгое появление в кадре, сцена с участием её и Наоми Уоттс оставила неизгладимое впечатление на зрителей и критиков.

Андреа Райзборо – «Мэнди»

Британская актриса в 2017 году появилась в эпизоде «Крокодил» сериала «Чёрное зеркало» в роли убийцы, готовой пойти на всё, чтобы скрыть преступление. В январе 2018 года на кинофестивале «Сандэнс» публике был представлен боевик ужасов «Мэнди», где Андреа Райзборо сыграла в паре с Николасом Кейджем. В центре сюжета – история мести дровосека Реда, чью жену Мэнди жестоко убивают служители культа. Неоновый свет и обилие жестоких сцен поразили критиков настолько, что после премьеры рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составлял 100%.

Андреа Райзборо – Личная жизнь

С 2009г. по 2016 г. Андреа Райзборо встречалась с уличным артистом Джо Эппелем. Будучи ярым борцом за ЛГБТ-права, Райзборо отказывалась выходить замуж, пока не будут легализованы гомосексуальные браки, однако, в 2016 году, уже после легализации браков в США, пара разошлась. В числе причин разрыва таблоиды не раз называли плотный график актрисы. На данный момент сердце Андреи свободно.

 

Интересные факты о Андрее Райзборо

- Бегло говорит по-испански.

- Из русских фильмов очень любит «Неоконченную пьесу для механического - пианино» Никиты Михалкова.

- Одногруппниками Райзборо были Том Хиддлстон и Эндрю Бакан.

- Лаура Райзборо – сестра Андреи, также является актрисой.

- Является главой продюсерской компании «Mother Sucker».

- Андреа Райзборо левша.

- В детстве увлекалась балетом и любила читать пьесы.

Фильмография Андреи Райзборо
Матильда
Матильда
комедия, драма, семейный 2022, Великобритания
0.0
Амстердам
Амстердам
драма, исторический 2022, США
0.0
Кошачьи миры Луиса Уэйна
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.0
В чужой шкуре
В чужой шкуре
ужасы, фантастика, триллер 2020, Великобритания / Канада
6.0
Проклятие
Проклятие
ужасы 2020, США
4.0
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма 2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.0
Нэнси
Нэнси
драма, триллер, детектив 2018, США
6.0
Мэнди
Мэнди
боевик, триллер 2018, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Андреи Райзборо Все фотографии
Андреа Райзборо Андреа Райзборо Андреа Райзборо Андреа Райзборо
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Неузнаваемая злодейка Эмма Томпсон держит детей в страхе в трейлере мюзикла «Матильда» Это будет вторая полнометражная экранизация одноименной книги Роальда Даля после фильма 1996 года с Марой Уилсон и Дэнни ДеВито.
Написать
16 июня 2022 09:41
Скорбящая мать становится одержима соседской девочкой в трейлере психологического триллера «Дежавю» Главную роль играет звезда «Черного зеркала» Андреа Райзборо.
Написать
10 января 2022 14:19
Появился первый кадр из фильма Please Baby Please, в котором сыграли Андреа Райзборо, Гарри Меллинг и Деми Мур Также огласили место мировой премьеры.
Написать
14 декабря 2021 16:40
Все новости
Related video
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши