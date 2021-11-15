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Джо Берлинджер
Джо Берлинджер
Joe Berlinger
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Джо Берлинджер
Joe Berlinger
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Дата рождения
30 октября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Режиссер
Место рождения
Бриджпорт, Коннектикут, США
Биография Джо Берлинджера
Родился 30 октября 1961 года. Бриджпорт, Коннектикут, США.
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Фильмография Джо Берлинджера
Красивый, плохой, злой
триллер
2018, США
6.0
Намерение уничтожить
документальный
2017, США
7.0
Под небом Африки
исторический, мюзикл, документальный, биография
2012, США / ЮАР
7.0
Ведьма из Блэр 2: Книга теней
детектив, триллер, ужасы, приключения, фэнтези
2000, США
4.0
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