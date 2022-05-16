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Никола Кохлан
Никола Кохлан
Nicola Coughlan
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Никола Кохлан
Nicola Coughlan
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Дата рождения
9 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Голуэй, Ирландия
Рост
155 см
Биография Николы Кохлан
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Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Третий сезон «Бриджертонов» будет посвящен любовной истории Пенелопы и Колина
Очевидно, Бенедикт Бриджертон станет главной фигурой четвертого сезона.
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16 мая 2022 10:56
Стоит ли смотреть второй сезон «Бриджертонов»?
Или сериал все-таки пал жертвой собственной популярности?
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29 марта 2022 11:58
Во втором сезоне «Бриджертонов» сцены секса будут показаны с женской перспективы
Шоураннеры стремятся показать, что интересы женщин в прошлом не были одномерными.
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9 февраля 2022 14:52
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