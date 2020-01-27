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Евгения Брик

Evgeniya Brik
Евгения Брик
Евгения Брик Evgeniya Brik
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Дата рождения
3 сентября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
10 февраля 2022
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
171 см
Личные связи
Валерий Тодоровский
Валерий Тодоровский
Состоят в браке
Биография Евгении Брик

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Отец занимался наукой, но всегда был увлечен искусством, мать посвятила себя семье и воспитанию детей. У Евгении есть младшая сестра Валерия.  С самого детства родители прививали дочерям любовь к искусству, музыке, кино, театру. В пять лет Евгения стала манекенщицей в московском Доме моделей. Часто снималась в массовках.

В 2004 году актриса окончила ГИТИС, но задолго до выпуска Евгения уже начала сниматься. На одном из кастингов в 2002 году начинающая актриса встретила своего будущего мужа, режиссера Валерия Тодоровского. Роль тогда она не получила, но запомнилась своей яркой внешностью и талантом. Несколько лет они скрывали свой роман и только в 2006 году официально поженились. В 2009 году актриса родила девочку, которую назвали Зоей. Она также идёт по стопам родителей и делает свои первые шаги в актерстве.

Настоящую популярность Евгении Брик принесла роль Кати в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги», за которую она получила номинацию на премию «Ника». Вскоре, в 2013 году, вышел сериал «Оттепель», где Евгения сыграла небольшую, но очень запоминающуюся и яркую роль.

С 2008 года семья живет в Лос-Анджелесе, но работать часто приезжает в Москву. Муж актрисы достаточно часто снимает её в своих фильмах. Но, как признается сама актриса, пробы ей приходится проходить так же, как и всем остальным.

Евгения – успешная, яркая, запоминающаяся актриса, сыгравшая десятки ролей в театре и кино. Как отмечает сама Брик, у них в семье много творческих идей и планов.

Интересные факты о Евгении Брик
  • Настоящая фамилия Евгении – Хиривская. Фамилия Брик стала ее творческим псевдонимом в честь ее прабабушки;
  • Некоторое время работала на радио «Маяк» ведущей ночного эфира;
  • Евгения окончила музыкальную школу по классу фортепиано;
  • Актриса получила свое имя в честь деда, Евгения Крейна, который был известным журналистом;
  • Муж Евгении старше ее на 19 лет;
  • В 2014 году актриса снималась для журнала «Maxim»;
  • Дочь актрисы сыграла небольшую роль в американском мистическом сериале «ОА»;
  • В 2020 году получила премию «Золотой орел» за роль второго плана в фильме «Одесса».
Фильмография Евгении Брик
Одесса
Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.0
Пятница
Пятница
комедия 2016, Россия
5.0
Москва никогда не спит
Москва никогда не спит
семейный, драма 2015, Россия / Ирландия
4.0
Темный мир: Равновесие
Темный мир: Равновесие
фэнтези 2013, Россия
3.0
Географ глобус пропил
Географ глобус пропил
драма 2013, Россия
6.0
Взрослая дочь, Или тест на...
Взрослая дочь, Или тест на...
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.0
ССД
ССД
триллер, ужасы 2008, Россия
7.0
Тиски
Тиски
триллер, криминал, драма 2007, Россия
6.0
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27 января 2020 14:10
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Не та, кем казалась: вскрылась неприглядная правда о погибшей в 40 лет Евгении Брик Звезда производила впечатление «баловня судьбы».
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20 апреля 2022 09:30
«Серьезных проб не было»: вскрылась правда о карьере погибшей в 40 лет Евгении Брик Одна из ролей в фильме Тодоровского была написана специально для артистки.
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17 апреля 2022 12:15
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