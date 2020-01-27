Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Отец занимался наукой, но всегда был увлечен искусством, мать посвятила себя семье и воспитанию детей. У Евгении есть младшая сестра Валерия. С самого детства родители прививали дочерям любовь к искусству, музыке, кино, театру. В пять лет Евгения стала манекенщицей в московском Доме моделей. Часто снималась в массовках.

В 2004 году актриса окончила ГИТИС, но задолго до выпуска Евгения уже начала сниматься. На одном из кастингов в 2002 году начинающая актриса встретила своего будущего мужа, режиссера Валерия Тодоровского. Роль тогда она не получила, но запомнилась своей яркой внешностью и талантом. Несколько лет они скрывали свой роман и только в 2006 году официально поженились. В 2009 году актриса родила девочку, которую назвали Зоей. Она также идёт по стопам родителей и делает свои первые шаги в актерстве.

Настоящую популярность Евгении Брик принесла роль Кати в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги», за которую она получила номинацию на премию «Ника». Вскоре, в 2013 году, вышел сериал «Оттепель», где Евгения сыграла небольшую, но очень запоминающуюся и яркую роль.

С 2008 года семья живет в Лос-Анджелесе, но работать часто приезжает в Москву. Муж актрисы достаточно часто снимает её в своих фильмах. Но, как признается сама актриса, пробы ей приходится проходить так же, как и всем остальным.

Евгения – успешная, яркая, запоминающаяся актриса, сыгравшая десятки ролей в театре и кино. Как отмечает сама Брик, у них в семье много творческих идей и планов.