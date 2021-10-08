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Клайв Баркер

Clive Barker
Клайв Баркер
Клайв Баркер Clive Barker
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Дата рождения
5 октября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Биография Клайв Баркер

Родился 5 октября 1952 года. Ливерпуль, Англия, Великобритания.

Фильмография Клайв Баркер
Ночной народ
Ночной народ
фэнтези, ужасы, драма 1990, США
6.0
Восставший из ада
Восставший из ада
ужасы, фантастика 1987, Великобритания
8.0
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В новом «Восставшем из ада» Пинхеда сыграет трансгендерная актриса Джеми Клейтон В перезапуске Hulu знаменитый злодей будет женщиной.
Написать
8 октября 2021 12:52
Начались съемки новой части «Восставшего из ада» Также появились новости об актерском составе. 
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7 сентября 2021 16:36
От режиссера «Хэллоуина»: HBO снимет сериал по «Восставшему из ада» Культовый хоррор получит продолжение.
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28 апреля 2020 14:59
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