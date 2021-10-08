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Клайв Баркер
Клайв Баркер
Clive Barker
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Клайв Баркер
Clive Barker
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Дата рождения
5 октября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Биография Клайв Баркер
Родился 5 октября 1952 года. Ливерпуль, Англия, Великобритания.
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Фильмография Клайв Баркер
Ночной народ
фэнтези, ужасы, драма
1990, США
6.0
Восставший из ада
ужасы, фантастика
1987, Великобритания
8.0
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