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Постер к сериалу Девчонки из Дерри
Постер к сериалу Девчонки из Дерри
Постер к сериалу Девчонки из Дерри
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Девчонки из Дерри
Девчонки из Дерри (2018 - 2022) Derry Girls 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 4
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 9 часов 30 минут
О чем сериал

«Девчонки из Дерри» — британское комедийное шоу, которое вышло в эфир в 2018 году. Действие происходит в начале 90-х годов на территории Северной Ирландии. Главная героиня Эрин пытается найти общий язык с мамой, а также весьма характерным дедом, буквально ненавидящим ее отца. Эрин также внимательно следит за событиями, происходящими в ее стране, — многочисленные столкновения полиции и обычных людей. Параллельно девушка пытается разобраться с собственными проблемами, общается с одноклассниками, исследует культуру, следит за модой и слушает музыку. 

Девчонки из Дерри - трейлер
Девчонки из Дерри
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Лиза МакГи
Лиза МакГи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Йен Макэлхинни
Йен Макэлхинни Granda Joe
Тара Линн О’Нил Mary Quinn
Кэти Кира Кларк
Кэти Кира Кларк Sarah McCool
Джеми-Ли О’Доннелл
Джеми-Ли О’Доннелл Michelle Mallon
Томми Тирнан
Томми Тирнан Gerry Quinn
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девчонки из Дерри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Девчонки из Дерри - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 6 эпизодов
 
Девчонки из Дерри - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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