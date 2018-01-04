«Девчонки из Дерри» — британское комедийное шоу, которое вышло в эфир в 2018 году. Действие происходит в начале 90-х годов на территории Северной Ирландии. Главная героиня Эрин пытается найти общий язык с мамой, а также весьма характерным дедом, буквально ненавидящим ее отца. Эрин также внимательно следит за событиями, происходящими в ее стране, — многочисленные столкновения полиции и обычных людей. Параллельно девушка пытается разобраться с собственными проблемами, общается с одноклассниками, исследует культуру, следит за модой и слушает музыку.