Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
Melvil Poupaud
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Мельвиль Пупо
Melvil Poupaud
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 января 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Мельвиль Пупо
Родился 26 января 1973 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Мельвиль Пупо
Лето'85
драма
2020, Франция / Бельгия
6.0
По воле божьей
драма
2019, Франция
6.0
Золотая молодежь
драма
2019, Франция / Бельгия
5.0
Марго и Марго
комедия
2018, Франция
5.0
В постели с Викторией
драма, мелодрама
2016, Франция
6.0
Лазурный берег
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Фиделио, или Одиссея Алисы
драма
2014, Франция
6.0
И все же Лоранс
драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Представлен первый трейлер драмы Франсуа Озона «Лето 85-го»
Лента вошла в программу 73-го Каннского кинофестиваля.
Написать
4 июня 2020 16:07
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"