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Нильс Шнайдер

Niels Schneider
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер Niels Schneider
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Дата рождения
18 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Нильса Шнайдера

Родился 18 июня 1987 года. Париж, Франция.

Фильмография Нильса Шнайдера
Икар
Икар
приключения, анимация, семейный 2022, Люксембург / Франция / Бельгия
7.0
Сюзанна Андлер
Сюзанна Андлер
драма 2021, Франция
4.0
Что мы говорим, что мы делаем
Что мы говорим, что мы делаем
драма, мелодрама 2020, Франция
7.0
Соблазн
Соблазн
триллер, драма 2019, Франция
5.0
Возвращение домой
Возвращение домой
драма 2019, Франция
5.0
Любовь моего брата
Любовь моего брата
драма 2019, Канада
6.0
Плохие стихи
Плохие стихи
драма, комедия 2018, Венгрия
7.0
Куриоса
Куриоса
драма, мелодрама 2018, Франция
5.0
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