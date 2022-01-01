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Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
Niels Schneider
О персоне
Фильмография
Нильс Шнайдер
Niels Schneider
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Дата рождения
18 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Нильса Шнайдера
Родился 18 июня 1987 года. Париж, Франция.
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Фильмография Нильса Шнайдера
Икар
приключения, анимация, семейный
2022, Люксембург / Франция / Бельгия
7.0
Сюзанна Андлер
драма
2021, Франция
4.0
Что мы говорим, что мы делаем
драма, мелодрама
2020, Франция
7.0
Соблазн
триллер, драма
2019, Франция
5.0
Возвращение домой
драма
2019, Франция
5.0
Любовь моего брата
драма
2019, Канада
6.0
Плохие стихи
драма, комедия
2018, Венгрия
7.0
Куриоса
драма, мелодрама
2018, Франция
5.0
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