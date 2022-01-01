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Бертран Бонелло
Бертран Бонелло
Bertrand Bonello
О персоне
Фильмография
Бертран Бонелло
Bertrand Bonello
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Дата рождения
11 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Композитор
Биография Бертрана Бонелло
Родился 11 сентября 1968 года. Ницца, Франция.
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Фильмография Бертрана Бонелло
Малышка зомби
фэнтези, мистика
2019, Франция
5.0
Ноктюрама
триллер
2016, Франция / Германия / Бельгия
6.0
Сен-Лоран. Стиль – это я
драма, биография
2014, Франция
6.0
Дом терпимости
драма
2011, Франция
6.0
На войне
2008, Франция
6.0
Тирезия
драма
2003, Канада / Франция
6.0
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