Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Киноафиша Фильмы Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023: актеры и роли
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях 2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Френсис Лоуренс Френсис Лоуренс Francis Lawrence
В ролях
Рэйчел Зеглер Рэйчел Зеглер Rachel Zegler Том Блит Tom Blyth Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Хантер Шафер Хантер Шафер Hunter Schafer Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Jason Schwartzman Эшли Лиао Эшли Лиао Ashley Liao
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Тайное стало явным: Пугачева перезахоронила родных
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
«Капризный, злой»: молодая фаворитка раскрыла истинную сущность Киркорова
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше