Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023: актеры и роли
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023 / США
Смотреть трейлер
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Френсис Лоуренс
Francis Lawrence
В ролях
Рэйчел Зеглер
Rachel Zegler
Том Блит
Tom Blyth
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Виола Дэвис
Viola Davis
Хантер Шафер
Hunter Schafer
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Эшли Лиао
Ashley Liao
В прокате
Премьеры
Онлайн
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Отзывы
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Отзывы
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Тайное стало явным: Пугачева перезахоронила родных
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
«Капризный, злой»: молодая фаворитка раскрыла истинную сущность Киркорова
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить