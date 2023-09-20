Вышел финальный трейлер «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах»

Кинокомпания Lionsgate представила свежий трейлер приключенческого фэнтези «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах», которое является приквелом серии фильмов «Голодные игры» во главе с Дженнифер Лоуренс. Возвращение в антиутопическую страну Панем состоится через два месяца, когда новая часть франшизы выйдет в мировой прокат.

Действие «Баллады о змеях и певчих птицах» развернется за 64 года до начала приключений Китнисс Эвердин (Лоуренс). В центре сюжета окажется молодой Кориолан Сноу (Том Блит), который в дальнейшем станет одиозным правителем Панема. Однако на момент событий приквела ему только 18 лет, и он еще не превратился в того тирана, каким он предстает в оригинальной трилогии. Для семейства Сноу юноша является последней надеждой спасти свою репутацию. В преддверии Десятых голодных игр Кориолан получает возможность показать себя, выступив в качестве наставника. Его подопечной становится участница по имени Люси Грей Бэйрд (Рэйчел Зеглер). Как и весь Панем, Кориолан пленен харизматичной девушкой, которая должна стать ключом к его победе.

В основу фильма легла опубликованная в 2020 году книга Сюзанны Коллинз, которая является автором оригинальных «Голодных игр». Режиссером и продюсером экранизации выступает Френсис Лоуренс. Вместе с Блитом и Зеглер ключевые роли в картине сыграли Виола Дэвис, Питер Динклэйдж и Джейсон Шварцман.

В Северной Америке «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет 17 ноября.