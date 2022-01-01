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Клеменс Шик
Клеменс Шик
Clemens Schick
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Клеменс Шик
Clemens Schick
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Дата рождения
15 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Клеменс Шик
Родился 15 февраля 1972 года. Штутгарт, Германия.
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Фильмография Клеменс Шик
Сержиу
биография, драма, исторический
2020, США
6.0
Безбашенные
боевик, триллер
2017, Франция / Германия
6.0
Овердрайв
боевик, криминал
2016, Франция
6.0
4 короля
драма
2015, Германия
6.0
На гребне волны
боевик
2015, США / Германия / Китай
7.0
Темная долина
вестерн
2014, Австрия / Германия
5.0
Казино Рояль
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.0
Враг у ворот
триллер, исторический, военный, драма
2000, США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.0
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