«Человек-паук: Паутина вселенных» вышел в прокат в двух разных версиях

Множество зрителей мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» обратили внимание на то, что в мировом прокате показывается не одна, а две разные версии картины. Эти слухи подтвердил монтажер фильма Энди Левитон в своих социальных сетях:

«Мне было интересно, когда люди начнут замечать…»

По информации IndieWire, различия между версиями затрагивают звуковую дорожку фильма, в том числе диалоги, и некоторые моменты анимации. Журналисты объясняют ситуацию тем, что студия Sony заранее отослала копии фильма в разные страны для создания дубляжа, после чего внесла несколько изменений в картину. Из-за того, что до момента премьеры оставалось совсем немного времени, прокатчики в различных странах попросту не успели получить измененную версию. Многие из них заявили, что даже не подозревали о существовании этих различий.

Необходимость исправления фильма в столь сжатые сроки может быть связана с проблемой его громкости: еще в первые дни проката картины многие зрители начали жаловаться на то, что не могут расслышать диалог в начале картины. Продюсер проекта Фил Лорд пояснил, что данная ошибка возникает из-за того, что кинотеатры устанавливают неправильный уровень звука для показа. Возможно, Sony попыталась разобраться с проблемой самостоятельно, что в итоге привело к появлению двух версий «Человека-паука: Паутина вселенных».