Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Шамеик Мур
Shameik Moore
Киноафиша
Персоны
Шамеик Мур
Шамеик Мур
Shameik Moore
Дата рождения
4 мая 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Атланта, Джорджия, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Биография Шамеика Мура
Родился 4 мая 1995 года. Атланта, Джорджия, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.7
Человек-Паук: Паутина Вселенных
(2022)
8.3
Человек-паук: Через вселенные
(2018)
8.1
Wu-Tang: Американская сага
(2019)
Фильмография Шамеика Мура
Человек-паук: За пределами Вселенной
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
боевик, приключения, анимация
2027, Канада / США
5.4
По скользкой дорожке
The Gutter
комедия
2024, США
Смотреть трейлер
8.7
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Spider-Man: Across the Spider-Verse
боевик, приключения, анимация
2022, Канада / США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.9
Город головорезов
Cut Throat City
боевик, криминал, драма
2020, США
8.1
Wu-Tang: Американская сага
драма, музыка, исторический
2019, США
5.7
Пусть идёт снег
Let It Snow
мелодрама, комедия
2019, США
8.3
Человек-паук: Через вселенные
Spider-Man: Into The Spider-Verse
анимация, приключения, фантастика
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
Отжиг
драма, музыка, мини-сериал
2016, США
Показать еще
Новости о Шамеике Муре
Дюжина Пауков сражается с Майлзом Моралесом в трейлере «Человека-паука: Через вселенные 2»
Студия Sony показала первый тизер «Человека-паука: Через вселенные 2» — мультфильм выйдет в двух частях
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить