Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шамеик Мур
Шамеик Мур Shameik Moore
Киноафиша Персоны Шамеик Мур

Шамеик Мур

Shameik Moore

Дата рождения
4 мая 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Атланта, Джорджия, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Биография Шамеика Мура

Родился 4 мая 1995 года. Атланта, Джорджия, США.

Популярные фильмы

Человек-Паук: Паутина Вселенных 8.7
Человек-Паук: Паутина Вселенных (2022)
Человек-паук: Через вселенные 8.3
Человек-паук: Через вселенные (2018)
Wu-Tang: Американская сага 8.1
Wu-Tang: Американская сага (2019)

Фильмография Шамеика Мура

Человек-паук: За пределами Вселенной
Человек-паук: За пределами Вселенной Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
боевик, приключения, анимация 2027, Канада / США
По скользкой дорожке 5.4
По скользкой дорожке The Gutter
комедия 2024, США
Смотреть трейлер
Человек-Паук: Паутина Вселенных 8.7
Человек-Паук: Паутина Вселенных Spider-Man: Across the Spider-Verse
боевик, приключения, анимация 2022, Канада / США
Смотреть трейлер Рецензия
Город головорезов 4.9
Город головорезов Cut Throat City
боевик, криминал, драма 2020, США
Wu-Tang: Американская сага 8.1
Wu-Tang: Американская сага
драма, музыка, исторический 2019, США
Пусть идёт снег 5.7
Пусть идёт снег Let It Snow
мелодрама, комедия 2019, США
Человек-паук: Через вселенные 8.3
Человек-паук: Через вселенные Spider-Man: Into The Spider-Verse
анимация, приключения, фантастика 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Отжиг 8.1
Отжиг
драма, музыка, мини-сериал 2016, США
Показать еще
Новости о Шамеике Муре
Дюжина Пауков сражается с Майлзом Моралесом в трейлере «Человека-паука: Через вселенные 2»
Дюжина Пауков сражается с Майлзом Моралесом в трейлере «Человека-паука: Через вселенные 2»
Студия Sony показала первый тизер «Человека-паука: Через вселенные 2» — мультфильм выйдет в двух частях
Студия Sony показала первый тизер «Человека-паука: Через вселенные 2» — мультфильм выйдет в двух частях
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше