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Киноафиша Новости «Барби», «Кокаиновый медведь» и другие: объявлены победители премии «Золотой трейлер»

«Барби», «Кокаиновый медведь» и другие: объявлены победители премии «Золотой трейлер»

30 июня 2023 16:52
«Барби», «Кокаиновый медведь» и другие: объявлены победители премии «Золотой трейлер»

Одним из победителей конкурса 2023 года стал ролик от российского телеканала ТНТ 4.

В четверг, 29 июля, в Лос-Анжелесе прошла 23-я церемония вручения премии «Золотой трейлер» (Golden Trailer Awards). Данная награда призвана отметить лучшие рекламные ролики и другой маркетинговый контент к фильмам и сериалам, выпущенный за ушедший год.

Наибольшего количества наград были удостоены черная комедия «Кокаиновый медведь» и сериал «Убийства в одном здании»: первый из них одержал победу в категориях «Лучший комедийный трейлер», «Лучшая вирусная рекламная кампания для художественного фильма» и двух других номинациях, а второй выиграл премии «Лучшая вирусная рекламная кампания для телешоу», «Лучшая рекламная уловка для комедийного телешоу» и два других приза.

Следом за ними идет биографическая драма «Оппенгеймер», которой были вручены призы «Лучший драматический трейлер», «Лучший трейлер к летнему блокбастеру 2023» и «Лучшие звуковые эффекты к трейлеру».

Другие важнейшие призы мероприятия были вручены фильмам «Джон Уик 4» («Лучший трейлер экшена»), «Человек-паук: Паутина вселенных» («Лучший анимационный трейлер»), «Улыбка» («Лучший трейлер хоррора»), «Барби» («Лучший тизер») и другим картинам.

Примечательно, что в число победителей «Золотого трейлера» этого года вошло имиджевое видео «Кинолето» от российского телеканала ТНТ 4, признанное «Лучшим иностранным телевизионным промороликом». Оно представляет собой остроумную нарезку кадров из разных лент, таких как «Остров проклятых», «Облачный атлас» и «Омерзительная восьмерка». В соревновании за приз ТНТ 4 обошел таких серьезных конкурентов, как Netflix и Paramount.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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