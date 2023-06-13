«Человек-паук: Паутина вселенных» за 12 дней в прокате собрал больше, чем оригинальный фильм

Как передает Variety, «Человек-паук: Паутина вселенных» превзошел оригинального «Человека-паука: Через вселенные» по общим сборам в мировом прокате. За 12 дней в кинотеатрах новый мультфильм заработал $390 млн, $226 млн из которых пришлись на США, а еще $164 млн — на все остальные страны. Первая часть собрала $390 млн за все время в прокате. Таким образом, сиквел супергеройской картины стал самым кассовым анимационным проектом в истории компании Sony в рекордно короткие сроки.

Примечательно, что этот результат был достигнут несмотря на то, что ленте пришлось столкнуться с жестокой конкуренцией со стороны блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов», также ориентированного на аудиторию молодых мужчин и заработавшего $61 млн в США в свой первый прокатный уик-энд (9-11 июня). «Человек-паук: Паутина вселенных» за это же время собрал $55 млн в домашнем прокате, что на 55% меньше показателей дебютных выходных фильма (2-4 июня, $120 млн).

В качестве главных причин популярности «Паутины вселенных» аналитики называют сарафанное радио и хорошую репутацию оригинального «Человека-паука: Через вселенные», удостоенного премии «Оскар» за лучшую анимационную картину. Они также отмечают, что немалая часть от общих сборов мультфильма была получена благодаря показам ленты в IMAX и других премиум-форматах.

За пределами Северной Америки самыми прибыльными регионами для «Человека-паука: Паутина вселенных» стали Китай ($34 млн), Великобритания ($20 млн), Мексика ($19 млн) и Австралия ($10 млн). Производственный бюджет картины составляет $100 млн.